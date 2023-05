Des Devils en feu, des Hurricanes amochés

Sur une lancée, les Devils du New Jersey tenteront de profiter de la malchance des Hurricanes de la Caroline, minés par les blessures, afin d’avancer en finale d’association pour la première fois depuis 2011-2012.

Le premier match de la série de deuxième tour est diffusé à 19h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Cette saison-là, la formation de Newark, menée par Peter DeBoer, avait perdu en finale contre les Kings de Los Angeles.

Les Devils viennent de causer une certaine surprise en éliminant en sept matchs les Rangers, que plusieurs voyaient gagner la coupe Stanley en raison de leurs acquisitions à la date limite des échanges.

Les Hurricanes, eux, ont disposé en six rencontres des Islanders de New York, mais leur profondeur est mise à l’épreuve cette saison par les blessures. Max Pacioretty, Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov, tous des morceaux importants de l’attaque, sont tombés au combat.

Au New Jersey, le nom du gardien Akira Schmid est sur toutes les lèvres. Le jeune gardien de 22 ans méconnu est sorti de l’ombre lors du premier tour des éliminatoires.