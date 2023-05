Danny Maciocia dévoile la nouvelle carte cachée des Alouettes

Danny Maciocia est extrêmement content du repêchage 2023 des Alouettes de Montréal.

C'est ce que le principal intéressé a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Je suis absolument satisfait. Tous les gens dans les opérations football ont fait du gros boulot. Nous sommes satisfaits des joueurs qu'on a pu sélectionner. Je suis convaincu que ce sont des joueurs qui auront un mot à dire dans nos succès et qui auront un impact, en 2023 ou en 2024.»

Le directeur général des Alouettes ne s'en cache pas, il a atteint sa cible avec son premier choix.

«Quand on parle de Jonathan Sutherland, on parle d'un joueur qui peut jouer sur les unités spéciales et sur le côté défensif. Ce n'est pas seulement un demi de coin, il peut aussi jouer comme maraudeur ou comme secondeur. Il est très polyvalent et nous donne plusieurs options.»

Même si Sutherland va tenter sa chance dans la NFL, Maciocia se dit confiant de le voir évoluer éventuellement pour son équipe.

«On a fait nos recherches avec les Seahawks de Seattle et on était très à l'aise de le sélectionner. On ne sait pas s'il sera avec nous en 2023, mais je pense qu'on va le voir avec les Alouettes un jour. C'était le meilleur joueur défensif disponible dans le repêchage.»

Le directeur général des Alouettes est également revenu sur la sélection du Québécois David Dallaire.

«On a pris un certain risque. On a pensé à le repêcher au septième rang, mais on voulait aussi Lwal Uguak. On a pris un risque, mais on a été chanceux de l'avoir au 13e rang. C'est un joueur très polyvalent. Il est capable de courir avec le ballon, il est capable de bloquer, il est capable de jouer sur les unités spéciales et il peut aussi jouer comme receveur. C'est un joueur qui a eu beaucoup de succès dans une culture gagnante.»

