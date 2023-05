Un concours de coups de circuit aux dépens des Jays

Même si le Fenway Park est un endroit où il est normalement difficile de frapper des circuits, les Red Sox de Boston ont montré qu’ils étaient confortables à la maison en en réussissant quatre dans une victoire de 7 à 6 sur les Blue Jays de Toronto, mardi soir.

Connor Wong a été un véritable poison pour les lanceurs des visiteurs. Le receveur avait déjà deux coups sûrs à sa fiche quand il a expulsé l’offrande de Zach Pop tout juste au-delà de la ligne rouge sur le «monstre vert». Après consultation, les officiels ont jugé que le coup était valide, mais Wong n’a pas voulu courir de risque.

À sa présence au bâton suivante, en huitième manche, le joueur de 26 ans a étiré les bras de nouveau pour inscrire le point qui a fait la différence, cette fois devant Erik Swanson (1-1). Christian Arroyo et Masataka Yoshida ont aussi sorti des balles des limites du terrain face au partant Yusei Kikuchi.

En retard 3 à 0, les Jays ont mis tous leurs œufs dans le même panier en produisant six points en cinquième manche. Vladimir Guerrero fils a donné l’exemple avec un simple payant, puis une erreur de Wong à la plaque a permis de niveler la marque. Daulton Varsho a mis un terme à ce tour au bâton productif en vidant les sentiers à l’aide d’un circuit.

Au classement, Boston (17-14) s’est approché du troisième rang dans l’Est de la Ligue américaine détenu par Toronto (18-12) après ses deux victoires consécutives. Les deux équipes croiseront le fer mercredi et jeudi.

Un duel au sommet

À St. Petersburg, les Rays de Tampa Bay ont remporté le premier duel d’une série au sommet contre les Pirates de Pittsburgh. L’équipe locale a été aussi solide offensivement que défensivement, obtenant une victoire de 4 à 1.

Tout semble fonctionner pour les Rays (24-6), qui présentent le meilleur dossier du baseball majeur. Même face à de coriaces adversaires comme les Pirates (20-10), les favoris de la foule se sont permis un peu de fantaisie.

En cinquième manche, Wander Franco s’est rendu au premier coussin à l’aide d’un simple et Jose Siri se trouvait au troisième. Après un lancer de Roansy Contreras (3-2), le premier a volé le deuxième but, tandis que le second s’est précipité à la plaque. Ce jeu, sans doute méticuleusement planifié par les deux comparses, a fait la différence dans cette rencontre.

Harold Ramirez s’est chargé du reste avec une longue balle en solo et un simple pour faire marquer Randy Arozarena.

Les Rays ont utilisé un comité de releveurs pour ce duel et c’est Colin Poche (3-0) qui a été crédité du gain après son passage d’une manche en cinquième.