Repêchage de la LCF: Brodrique à Edmonton, Dallaire à Montréal

Les Alouettes n’auront pas eu l’occasion de repêcher le secondeur québécois Michael Brodrique, ce dernier ayant été sélectionné dès le deuxième rang au total, mardi soir, par les Elks d’Edmonton lors du repêchage de la Ligue canadienne de football. Le club montréalais a toutefois pu choisir David Dallaire, du Rouge et Or de l’Université Laval, un peu plus tard.

«Je savais qu’Edmonton était très intéressé, mais honnêtement, je ne m’attendais à rien», a commenté l’ancien joueur des Carabins de l’Université de Montréal, joint au téléphone quelques minutes après que son nom ait été appelé.

Ce fut l’explosion de joie chez les Brodrique alors que Michael était accompagné de son père Pierre, de sa mère Suzanne Beaumont et de son grand frère Samuel pour cette soirée spéciale. Son agent Sasha Ghavami l’a aussi rejoint rapidement en marge de l’annonce du choix des Elks.

«Je suis content et je suis prêt à voyager, ça ne me fait pas peur, j’étais parti de la maison familiale à 16 ans pour jouer au Collège Champlain, à Lennoxville, a ajouté l’athlète aujourd’hui âgé de 24 ans, originaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. À Edmonton, je retourne là où a eu lieu le combine, à la fin du mois de mars. Et je dois dire qu’on avait été très bien accueillis.»

Un colosse à Ottawa

C’est le Rouge et Noir d’Ottawa qui avait le privilège de choisir au premier échelon, en profitant pour repêcher le joueur de ligne offensive, Dontae Bull. Ce colosse de 6 pi. 6 po. et 324 livres fréquentait l’Université Fresno State, en Californie.

Brodrique était l’athlète le mieux positionné parmi les espoirs ayant évolué dans une université québécoise. Celui qui est aussi enseignant dans une école primaire arrivait en effet en 11e position du classement final. En sept matchs avec les Carabins la saison dernière, il avait réussi 29 plaqués en solo en plus de contribuer à six autres. Il avait aussi obtenu 3,5 sacs du quart.

Le Québécois Francis Bemiy, de l’Université Southern Utah, a également été repêché en première ronde, soit au neuvième rang, par les Lions de la Colombie-Britannique. Les Alouettes ont choisi le centre-arrière David Dallaire, du Rouge et Or, dès le deuxième tour (13e au total).

«On a pris un risque calculé avec David car on a pensé le choisir avec le septième choix au total, a avoué Maciocia. Finalement, on a décidé de se montrer patients.»

- En matinée, les Alouettes ont sélectionné un Suédois lors du repêchage mondial. Avec le cinquième choix au total, le club montréalais a appelé le joueur de ligne défensive Simon Sandberg, des Beavers de l’Université Oregon State. Au deuxième tour, avec la 14e sélection, le club montréalais a opté pour le botteur australien Rhys Byrns (Louisiana State).