Profond malaise concernant les possibles retours de Bowman et Quenneville

Plusieurs rumeurs font état d’un retour des anciens des Blackhawks de Chicago Stan Bowman et Joel Quenneville, et la Ligue nationale de hockey (LNH) aura sans doute à trancher dans ce dossier épineux.

Il existe un profond malaise dans la communauté à propos de la réinsertion de l’ancien directeur général et de l’ex-entraîneur-chef, qui auraient joué un rôle dans le fameux dossier de Kyle Beach chez les «Hawks».

Bowman et Quenneville, parmi d’autres, ont été accusés d’avoir fermé les yeux sur les actions de l’entraîneur vidéo Brad Aldrich durant les séries éliminatoires de 2010. Les troublantes révélations d’agression à l’endroit de Beach ont été révélées en 2021 et ont mené à une véritable tempête à Chicago.

Le journaliste du réseau TSN Darren Dreger a rapporté mardi que Quenneville, le deuxième entraîneur le plus victorieux de l’histoire du circuit Bettman, était près d’un retour. Il a mentionné les équipes sans pilote et les Rangers de New York, s’ils décidaient de se séparer de Gerard Gallant, comme des destinations potentielles. «Coach Q» dirigeait les Panthers de la Floride en 2021 quand il a décidé de remettre sa démission.

Si une organisation souhaitait négocier avec Quenneville, elle devra d’abord s’entendre avec les Panthers, puisque le sexagénaire a signé un contrat de cinq ans avec eux en 2019. En novembre dernier, il avait dit au réseau TSN qu’il aimerait reprendre du service.

Pour Bowman, les plus insistantes rumeurs l’envoient à Pittsburgh, là où les Penguins ont coupé les ponts avec Brian Burke et ses adjoints. Cette organisation et la famille Bowman, surtout en raison de Scotty, le père de Stan, auraient des liens étroits. L’homme de 49 ans n’a connu que les Blackhawks durant sa carrière, étant nommé DG en 2010.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont réagi à ces rumeurs de façon négative. Certains ont indiqué que Quenneville et Bowman ne devraient plus jamais avoir d’emploi dans la LNH. Ensemble les deux hommes ont participé aux trois conquêtes de la coupe Stanley de Chicago dans les années 2010.

Reste à savoir si la LNH voudra lancer un message fort en refusant d’autoriser les deux dirigeants à revenir ou si elle laissera une chance au coureur.