Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 3 mai qui en valent le détour.

Basketball : 76ers de Philadelphie c. Celtics de Boston

Les preneurs aux livres ne semblent pas vraiment croire aux chances des 76ers face aux Celtics, mais Philadelphie a confondu les sceptiques au match numéro 1 en l’emportant 119 à 115. Ç’a pris toute une sortie de James Harden, qui a récolté 45 points, pour cette victoire durement acquise. Il s’agissait de la meilleure performance depuis belle lurette de l’athlète de 33 ans, et ainsi, pourra-t-il faire aussi bien deux jours plus tard? Au TD Garden, les Celtics restent très dangereux, mais après le revers des Bruins dans ce même amphithéâtre pendant les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, la magie s’est-elle envolée à Boston?

Prédiction : Victoire des 76ers de Philadelphie – 4,80

Hockey : Devils du New Jersey c. Hurricanes de la Caroline

Les attentes sont élevées tant du côté des Devils que des Hurricanes après s’être défaites des équipes new-yorkaises au premier tour, respectivement les Rangers et les Islanders. Ces deux équipes jouent de l’excellent hockey et ont montré qu’elles étaient en mesure de fermer le jeu. Elles sont toutes les deux dans le top 3 pour les buts inscrits par match (Devils : 2,43 et Hurricanes : 2,67) et les buts accordés (Devils : 2,43 et Hurricanes : 2,50) parmi les clubs en deuxième ronde. Au New Jersey, c’est le gardien Akira Schmid qui s’est signalé avec deux blanchissages. On pourrait ainsi s’attendre à un match plus défensif pour commencer.

Prédiction : Moins de 4,5 buts – 2,95

Hockey : Oilers d’Edmonton c. Golden Knights de Vegas

Les Golden Knights est la seule équipe à être passée au deuxième tour en moins de six matchs, battant les Jets de Winnipeg en cinq duels. Leur dernier affrontement remonte à jeudi, ce qui veut dire que les joueurs auront bénéficié de près d’une semaine de repos avant de se mesurer à Connor McDavid et sa bande. Cette série pourrait bien se rendre à la limite, mais le gardien Laurent Brossoit a été supérieur en tout point à son nouveau rival Stuart Skinner jusqu’à maintenant. Le Britanno-Colombien a maintenu un taux d’efficacité de ,915 et une moyenne de buts alloués de 2,42 en éliminatoires. Brossoit pourrait détenir la clé de la victoire.

Prédiction : Victoire des Golden Knights de Vegas – 1,95