Le Kraken peut-il refaire le coup?

Le deuxième tour des séries s’amorcera ce soir à Toronto. L’action se transportera ensuite à Dallas, où aura lieu le premier match entre les Stars et le Kraken de Seattle.

Vous pourrez voir cet affrontement à TVA Sports et sur TVA Sports Direct vers 21h30, soit immédiatement après le premier rendez-vous entre les Maple Leafs et les Panthers de la Floride.

En trois affrontements cette saison, tous disputés dans un intervalle de 11 jours en mars, l’équipe visiteuse l’a toujours emporté. De bon augure pour le Kraken ce soir? À suivre...

Chose certaine, les Stars seront plus reposés que leurs adversaires. Ils ont bénéficié d’un week-end de congé après avoir éliminé le Wild du Minnesota en six parties vendredi dernier. De son côté, le Kraken a obtenu son billet pour le deuxième tour seulement dimanche, après avoir causé une énorme surprise en battant en sept matchs l’Avalanche du Colorado, les champions en titre de la coupe Stanley.

De plus, les Stars pourront compter sur du renfort en attaque. Joe Pavelski retrouvera son poste, après avoir été mis K.-O. par une dure mise en échec du défenseur Matt Dumba dans le premier match contre le Wild.

Un retour grandement apprécié chez ses coéquipiers. «C’est un joueur important que nous récupérons, a affirmé l’attaquant Jason Robertson. Nous allons nous servir de son énergie. C’est une grande source de motivation pour nous.»

Le vétéran de 38 ans est l’un des joueurs les plus expérimentés en séries du côté des Stars. Il a notamment inscrit 64 buts en 169 matchs éliminatoires, ce qui représente un record de la Ligue nationale pour un Américain.

Quelle histoire!

Le Kraken veut assurément poursuivre son parcours, mais il a déjà surpassé les attentes. Après avoir étonné le monde du hockey en se faufilant en séries éliminatoires à sa deuxième année d’existence seulement, les hommes de Dave Hakstol ont ajouté à leur histoire Cendrillon en écartant l’Avalanche du portrait.

À Seattle, plusieurs joueurs ont eu leur mot à dire dans ce succès. Le gardien Philipp Grubauer a hanté son ancienne formation en maintenant un taux d’efficacité de ,926. Le Québécois Yanni Gourde a dominé les siens avec six points et son différentiel de +4 a été le deuxième meilleur du Kraken. Puis, Oliver Bjorkstrand a réalisé un doublé, dimanche, pour confirmer le triomphe de l’équipe.

«Revenir en force après la dernière année, c’est immense pour notre groupe et sa confiance, ainsi que pour la ville de Seattle, a affirm. Bjorkstrand. On sent l’enthousiasme des partisans et à quel point ils veulent nous soutenir. C’est vraiment plaisant.»

Gourde est lui aussi très fier de son équipe.

«Je suis fier de ce groupe. Nous avons lutté avec ardeur en tant que formation de deuxième année dans cette ligue. Uniquement participer aux séries constitue un accomplissement, a-t-il indiqué. Gagner le septième match contre l’Avalanche prouve tout notre caractère et à quel point on se soucie l’un de l’autre à l’intérieur de ce vestiaire. Nous croyons en tout le monde dans ce club.»