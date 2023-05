La décision de Michel Therrien qui a changé la destinée du CH en 2014

Les Devils ont remporté la série contre les Rangers en raison du flair de Lindy Ruff qui a décidé de confier le filet à Akira Schmid.

C'est du moins ce que Michel Therrien a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«C'est une grosse décision de Lindy Ruff. Ça prend des couilles pour prendre une décision comme ça. Parfois, en tant qu'entraîneur, tu as un instinct et tu veux mettre le jeune et espérer le meilleur. Pour les Devils, c'était le point tournant de cette série.»

L'ancien entraîneur dresse un parallèle entre cette décision et celle qu'il devait prendre en 2014 lorsque Carey Price s'est blessé lors de la série de troisième tour contre les Rangers de New York.

«Quand on a perdu Carey Price en finale de conférence, notre deuxième gardien de but était Peter Budaj. J'avais consulté mon personnel d'entraîneurs pour savoir avec qui je devrais y aller. Tout le monde m'avait dit d'utiliser Budaj. Je regardais les statistiques de Budaj et il n'avait gagné aucune série avec le Colorado.»

Therrien avait alors décidé de se fier à son instinct et de confier le filet à un autre gardien de but.

«On avait un jeune en Dustin Tokarski qui avait gagné la Coupe Memorial, le Championnat mondial junior et la Coupe Calder. Je me suis basé sur ça. On a perdu contre les Rangers, mais ce n'était pas à cause de Tokarski. On avait perdu notre confiance en perdant Carey Price.»

Celui qui a également dirigé les Penguins de Pittsburgh estime que les entraîneurs ont un grand rôle à jouer dans une série et qu'il existe une grande rivalité entre eux.

«Ça n'a rien à voir avec la personne, mais je voulais battre l'autre entraîneur. C'est un peu comme un joueur qui veut gagner ou un gardien qui veut être meilleur que l'autre. Quand on arrivait dans les séries éliminatoires, je mettais la photo de l'autre entraîneur dans mon bureau. Je voulais m'assurer que le gars de l'autre bord ne pouvait pas me battre.»

