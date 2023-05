«Je vais essayer de revenir, mais...» - Bernier

Le gardien de but des Devils du New Jersey Jonathan Bernier est demeuré sur la liste des blessés pendant toute la campagne 2022-2023 en raison d'une sévère blessure à une hanche et tout porte à croire que c'est terminé pour le Québécois.

«J'ai essayé plusieurs fois de revenir au jeu, mais malheureusement l'inflammation s'installe dans ma hanche dès que je commence à jouer plusieurs jours de suite, a dit l'athlète de 34 ans, mardi, lors d'un entretien à JiC.

«Je vais essayer de revenir [au jeu], mais les chances sont quand même assez minces.»

Bernier, qui n'a pas joué depuis le 3 décembre 2021, admet être davantage préoccupé par son avenir avec sa famille.

«J'ai été dans une position difficile après l'opération, a-t-il admis. J'avais de la misère à marcher et à jouer avec les enfants.

«J'ai pris la décision de ne pas me faire opérer de nouveau pour voir si je pouvais au moins vivre dans la vie de tous les jours avec ma famille et être capable de jouer avec mes enfants.»

Toujours membre des Devils, Bernier a également commenté les succès de son équipe qui a éliminé les Rangers de New York au premier tour des séries éliminatoires.

