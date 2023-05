Jonathan Huberdeau critique ouvertement Darryl Sutter

Le congédiement de l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, a délié quelques langues, incluant celle de l’attaquant Jonathan Huberdeau qui a éprouvé sa part d’ennuis avec le principal intéressé.

Peu reconnu pour son amabilité, Sutter a subi le couperet au terme d’une saison marquée par la non-qualification des Flames en séries. Si le résultat n’a pas comblé les attentes de la direction et des partisans, les façons de faire de l’ex-pilote ont fortement déplu à certains, dont Huberdeau.

Déjà, le Québécois avait mentionné à l’émission «JiC» sur les ondes de TVA Sports avoir eu quelques accrochages avec son patron derrière le banc. Or, il s’est montré plus loquace en entrevue avec la chaîne radiophonique BPM Sports, lundi, jour de l’annonce des Flames.

«Vous êtes censé placer vos joueurs en bonne position pour obtenir du succès. Je pense que cette saison, il n’a pas fait cela, a-t-il affirmé sans détour, tel que repris par Sportsnet. Le club m’a accordé un gros contrat et il en fut de même pour [Nazem] Kadri. Toutefois, je suis déçu, car on ne m’a pas envoyé dans des situations me permettant d’avoir du succès.»

Certes, les statistiques ne mentent pas. À sa dernière campagne avec les Panthers de la Floride en 2021-2022, l’attaquant a longuement bataillé pour le trophée Art-Ross, terminant avec 115 points. Cette année, il en a accumulé 60 de moins et évidemment, il espère que le successeur de Sutter l’aidera à reprendre la voie appropriée.

«Ça n’a pas réellement cliqué entre moi et Darryl, a-t-il admis. Il y a eu plusieurs raisons. La différence de points est énorme. Et le style de jeu qu’il souhaitait imposer ne cadrait pas avec le mien. Compter sur un nouvel entraîneur fera croître mon jeu et ma confiance.»

Le cas Pelletier

Le vétéran a également abordé durant son entretien l’histoire du jeune Jakob Pelletier, accueilli de manière plutôt étrange par Sutter dans les rangs de l’équipe plus tôt dans l’année. Celui-ci a tardé à confirmer sa présence sur la glace le jour de ses débuts dans la Ligue nationale, compliquant la vie de la famille du joueur qui voulait arriver à temps pour assister à la rencontre. Le tout n’a pas plu au groupe de joueurs réguliers. Également, l’instructeur a montré peu de délicatesse lorsqu’il s’est interrogé lui-même sur le numéro de chandail de Pelletier au cours d’un point de presse.

«Nous étions déçus. Particulièrement un jeune comme lui n’a pas besoin de ça; il doit juste bien jouer. Sur le coup, on est resté très surpris, mais c’est Darryl, a considéré Huberdeau. Je pense qu’il ne voulait pas discuter du sujet dans les médias et espérait passer à autre chose. Par contre, il a rencontré Jakob pour lui dire qu’il avait bien fait et qu’il était heureux pour lui. Mais pourquoi a-t-il prononcé ces mots aux journalistes pour ensuite aller voir le jeune et le complimenter? Ce n’était pas nécessaire, mais Darryl est comme ça.»