Vibrant plaidoyer en faveur d'un retour de Patrice Bergeron

Steve Bégin ose croire que l'on n'a pas vu Patrice Bergeron dans l'uniforme des Bruins de Boston pour la dernière fois.

C'est ce qu'il a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«J'ose espérer que non. J'adore Patrice et j'adore ce qu'il fait. Il est revenu dans les séries. Il était blessé, mais il a joué quand même. Ça veut tout dire sur lui. C'est un gagnant. Cette année, il part avec un goût amer, mais j'ose croire qu'il va peut-être revenir pour tenter une autre fois sa chance.»

Celui qui a été le coéquipier de Bergeron lors de la saison 2009-2010 croit justement que la soif de gagner de son ami risque de le forcer à revenir la saison prochaine.

«C'est un gars qui veut gagner. Il est déçu et n'est pas content de la façon dont les choses se sont terminées. C'est peut-être ça qui va faire en sorte que la question va lui trotter dans la tête pour encore quelques semaines. Ça va peut-être allumer une petite lumière pour qu'il en parle avec sa famille et qu'il décide de peut-être faire un dernier tour.»

L'analyste estime toutefois que le Québécois va considérer d'autres facteurs avant de prendre une décision finale.

«Tout va dépendre de son corps et de sa santé. Il y a sa famille aussi. Je sais qu'il est très près de sa femme et de ses enfants. Où il est rendu dans sa carrière, ça va être une décision familiale. Mais avec la fin en queue de poisson, il va peut-être y penser un peu plus longtemps.»

Bégin critique également les Bruins de Boston pour la façon dont ils ont géré ce dossier.

«Si les Bruins n'avaient pas eu de doute, on n'aurait pas vu Patrice dans cette série. C'est un leader et c'est un battant. Il apporte tellement de choses sur la patinoire. Mais lors de la dernière partie de la saison régulière, à Montréal, est-ce que tu avais vraiment besoin d'embarquer Bergeron sur la patinoire?»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.