Une tragédie a frappé l’entraîneur des Bucks pendant les séries

L’un des frères de l’entraîneur-chef des Bucks de Milwaukee, Mike Budenholzer, a perdu la vie pendant la première ronde des séries éliminatoires de la NBA.

Juste avant le quatrième match de la série opposant les Bucks au Heat de Miami, soit lundi dernier, le frère de Budenholzer est décédé des suites d’un accident de la route.

C’est l’entraîneur-chef des Lakers, Darvin Ham, qui a été le premier à parler de la tragédie.

«Coach Bud vit des choses difficiles. Il vient de perdre un frère. Je m’excuse à Bud si je ne devais pas en parler publiquement. Lui et moi, nous nous sommes échangé des messages textes. J’adore ces gars-là. Ils font partie de ma famille dans le basketball», avait-il déclaré en conférence de presse vendredi.

Budenholzer a indiqué au site sportif The Athletic qu’il «aimait et respectait» Ham et qu’il était «confortable à l’idée de confirmer» ce qu’il avait dit aux journalistes.

Le pilote des Lakers a été l’un des adjoints de Budenholzer entre 2013 et 2022.

Après avoir terminé au sommet du classement général de la NBA, les Bucks se sont inclinés en cinq parties lors du premier tour éliminatoire.

Budenholzer est l’entraîneur-chef du club de Milwaukee depuis cinq saisons et y a maintenu un dossier de 270-120. Il a également mené l’organisation à un championnat en 2020-2021.

L’homme de 53 ans avait précédemment dirigé les Hawks d’Atlanta (2013 à 2018), en plus d’avoir été l’un des adjoints du célèbre Gregg Popovich chez les Spurs de San Antonio (1996-2013).