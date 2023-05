Repêchage de la LCF: combien de Québécois choisiront les Alouettes?

Le directeur général des Alouettes Danny Maciocia est trop futé pour dévoiler son jeu en vue du repêchage de la Ligue canadienne de football, prévu mardi soir, mais on devine qu’il a encore le nom de quelques Québécois dans le collimateur.

Matthew Bergeron, repêché dès la deuxième ronde par les Falcons d’Atlanta vendredi, et Sidy Sow, sélectionné le lendemain par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, semblent destinés à la NFL. Dommage pour les Alouettes puisqu’il s’agissait là des deux principaux espoirs du Québec ayant le potentiel d’avoir un impact immédiat dans la LCF.

«La présente cuvée de Québécois est composée soit par des joueurs très très forts ou des joueurs beaucoup plus faibles, a résumé Maciocia. Les joueurs plus forts vont aller dans la NFL, comme [Matthew] Bergeron ou Sidy Sow. Et là, on a le reste.»

Les Alouettes pourraient-ils néanmoins appeler Bergeron ou Sow? Rien d’impossible.

Dans une certaine mesure, Maciocia avait fait le coup, en 2021, en choisissant Pier-Olivier Lestage avec sa première sélection de cet encan, le 10e choix au total. Cet ancien des Carabins de l’Université de Montréal, désormais avec les Alouettes, s’était pourtant préalablement entendu avec les Seahawks de Seattle, à titre de joueur autonome. Le pari pour Bergeron est toutefois plus risqué, tout comme pour Sow puisque ceux-ci ont été repêchés assez tôt dans la NFL.

Il serait sans doute plus pertinent pour le club montréalais de regarder vers Francis Bemiy, qui a fait ses classes avec l’Université Southern Utah, Michael Brodrique, des Carabins, ou encore Édouard Paradis, de l’Université Houston Christian. Chez les représentants du Rouge et Or de l’Université Laval, le nom de David Dallaire pourrait être appelé dans une ronde plus tardive.

«En général, et pas seulement pour les joueurs québécois, la qualité du repêchage de cette année est correcte, sans plus», a avoué Maciocia.

À talent égal...

Depuis son retour avec les Alouettes, en 2020, le directeur général en est à son quatrième repêchage. L’arrivée récente d’un nouveau propriétaire québécois, soit Pierre Karl Péladeau, ne change en rien sa vision. S’il aime lui-même miser sur des athlètes du Québec, Maciocia pense d’abord et avant tout à composer la meilleure formation possible.

«Je vais toujours prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour l’équipe, a noté le DG. À talent égal, on veut garder nos meilleurs effectifs chez nous. Pour moi, c’est très très important. Mais ça dépend de la qualité des joueurs du Québec. Tu ne peux pas non plus tous les garder car il y a d’autres équipes qui peuvent aussi les repêcher.»

«Il faut être stratégique et honnête, a insisté Maciocia. Si jamais on réalise qu’il y a un joueur qui vient de la Colombie-Britannique ou de l’Alberta qui est meilleur que les éléments de chez nous, il faut le choisir.»

L’an dernier, les Alouettes avaient d’ailleurs sélectionné trois joueurs provenant des autres provinces canadiennes, soit Tyrell Richards, Tyson Philpot et Rodeem Brown, avant d’appeler un premier Québécois.

«Il n’y a personne qui se plaint aujourd’hui en voyant (Tyson) Philpot sur le terrain», a d’ailleurs souligné Maciocia.

Crédit photo : Photo Agence QMI, MARTIN ALARIE

Philpot, un receveur de passes de 22 ans, en a effectivement impressionné plusieurs durant la saison 2022, avec 39 réceptions et 459 verges de gains par la voie des airs.

Deux choix de première ronde

Les Alouettes, qui doivent notamment choisir au cinquième et au septième rangs au total, pourraient logiquement attendre à plus tard dans le repêchage avant de miser sur Bergeron ou Sow, deux joueurs de ligne offensive. Les athlètes oeuvrant à cette position sont souvent populaires auprès des équipes. Il sera intéressant de voir si Dontae Bull, un produit de Fresno State, sera toujours disponible quand viendra le tour des Alouettes d’annoncer sa première sélection. Sinon, Bemiy (ligne défensive) et Brodrique (secondeur) demeurent sans doute des cibles potentielles.

À moins d’une transaction à venir, le Rouge et Noir d’Ottawa aura le premier choix tandis que les Elks d’Edmonton, les Roughriders de la Saskatchewan et les Stampeders de Calgary doivent aussi parler avant Montréal. Pour l’ensemble du prochain repêchage, les Alouettes comptent actuellement huit choix.

Le repêchage de la LCF revêt une grande importance en raison de la règle visant une représentation canadienne dans chaque équipe. En bref, chaque club compte un maximum de 46 joueurs, soit deux quart-arrières et 44 autres joueurs. Parmi ces 44 joueurs, une formation ne peut miser sur plus de 20 Américains.

Voici les joueurs repêchés depuis la nomination de Danny Maciocia à titre de directeur général des Alouettes, en janvier 2020. La moitié provient d’une université québécoise :

2022

1er choix au total – Tyrell Richards (Syracuse)

9e – Tyson Philpot (Calgary)

18e – Rodeem Brown (Alberta)

24e – Vincent Forbes-Mombleau (Laval)

33e – Tysen-Otis Copeland (Montréal)

42e – Ryth-Jean Giraud (Montréal)

51e – Peter Kozushka (Alberta)

60e – Yanis Chihat (Laval)

69e – Zach Lindley (Western)

2021

10e – Pier-Olivier Lestage (Montréal)

27e – Chris Fournier (Lehigh)

28e – Patrick Davis (Syracuse)

45e – David Côté (Laval)

46e – Ethan Makonzo (Montréal)

2020

14e – Marc-Antoine Dequoy (Montréal)

16e – Cameron Lawson (Queen’s)

22e – Carter O’Donnell (Alberta)

25e – Benoît Marion (Montréal)

33e – Brian Harelimana (Montréal)

49e – Andrew Becker (Regina)

51e – Jersey Henry (Concordia)

60e – Vincent Alessandrini (Concordia)

66e – Brock Gowanlock (Manitoba)

69e – Colton Klassen (Saskatchewan)