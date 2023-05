Le commentateur des Bruins y va d’une comparaison boiteuse et se fait ramasser sur Twitter

Le descripteur des matchs des Bruins de Boston à la télévision locale, Jack Edwards, a souvent fait parler de lui pour des motifs discutables et il a offert une autre occasion à ses dénigreurs d’exprimer leurs récriminations à son égard.

Edwards se trouvait au micro dimanche au TD Garden pour le septième match de la série face aux Panthers de la Floride et il a décrit la scène du but décisif des visiteurs en prolongation en ces termes : [Carter] Verhaeghe permet à la Floride de gagner la série et cette aventure se termine comme l’Hindenburg. Les Bruins constituent la deuxième équipe d’affilée ayant établi des marques en saison régulière [NDLR : après le Lightning de Tampa Bay de 2018-2019] à perdre en première ronde».

À lire aussi: Patrice Bergeron fait le point sur son avenir

À lire aussi: «Personne au monde ne croyait qu'on allait gagner» - Matthew Tkachuk

L’Hindenburg est le nom d’un dirigeable ayant pris feu le 6 mai 1937 au New Jersey : l’accident dans lequel il a été impliqué à son accostage a fait 35 morts, soit 13 passagers et 22 membres de l’équipage, parmi les 97 personnes à bord, en plus d’un autre décès survenu au sol. Aussi, plusieurs ont vilipendé l’énonciateur de ces propos peu après sur les réseaux sociaux.

«Jack Edwards, avec l’absolue pire description de tous les temps du hockey», a vociféré l’agent de joueurs Allan Walsh sur Twitter, notamment.

Jack Edwards with the absolute worst call in the history of the game. https://t.co/dXJ9Ov1C9C — Allan Walsh🏒 (@walsha) May 1, 2023

La voix des Bruins s’est placée dans l’embarras à quelques reprises dans le passé, entre autres en évoquant la consommation excessive de pizzas de l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Patrick Maroon pour expliquer son poids élevé l’an passé. Walsh l’a déjà critiqué pour son chauvinisme bien perceptible : par exemple, en octobre 2019, l’agent a dénoncé ses mots concernant le défenseur Roman Polak, qui avait été blessé à cause de son mauvais karma aux dires d’Edwards. Puis, à l’été 2020, le descripteur a déclaré que le patineur des Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov avait provoqué ses ennuis quand il a été blessé lors d’une série tenue dans la bulle de Toronto.