Une petite tape sur les doigts des Alouettes

Les Alouettes de Montréal font partie des quatre équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) qui ont reçu une amende pour avoir dépassé le plafond salarial en 2022.

Rassurez-vous, la sanction imposée ne ruinera pas le nouveau propriétaire des «Als» puisqu’elle n’est que d’un montant de 736 $.

Ce chiffre s’explique par le fait que la LCF donne des amendes d’un dollar pour chaque dollar dépensé au-delà du plafond à une formation quand celle-ci dépasse la limite par moins de 100 000 $.

Des dépenses qui dépasseraient le plafond entre 100 000 $ et 299 999,99 $ entraîneraient une amende de deux dollars pour chaque dollar dépensé au-delà du plafond, ainsi que la perte d’un choix de premier tour au repêchage. S’il s’agit d’un dépassement de 300 000$ ou plus, une pénalité de trois dollars s’impose, en plus du retrait de deux choix de premier tour.

Le Rouge et Noir d’Ottawa (11 994 $), les Argonauts de Toronto (49 735 $) et les Blue Bombers de Winnipeg (64 499 $) sont les autres équipes à ne pas avoir respecté la limite des dépenses en 2022.

La LCF a aussi indiqué que ses formations auront le droit de dépenser jusqu’à 5,45 millions $ cette saison.