LHJMQ: le Phoenix en plein contrôle

Le Phoenix peut dire mission accomplie, puisque la formation de Sherbrooke retourne chez elle avec une avance de 2 à 0 dans sa série demi-finale contre les Mooseheads de Halifax.

Dimanche, au Centre Scotiabank, le club de l’Estrie a triomphé 3 à 2 en prolongation.

Le défenseur Tyson Hinds a choisi le moment parfait pour inscrire son premier but des présentes séries. En surtemps, l’espoir des Ducks d’Anaheim s’est profondément aventuré en territoire adverse et il a redirigé un relais d’Ethan Gauthier derrière le dos du gardien Mathis Rousseau.

«J’étais à la fin de la présence et nous avions besoin de quelque chose. J’ai décidé d’y aller et j’ai reçu une magnifique passe de Gauthier», a raconté le héros du jour pendant les conférences de presse qui ont suivi le duel.

«C’est certainement l’un des plus gros buts [de ma carrière], a ajouté Hinds. Nous étions les visiteurs et leurs partisans étaient très bruyants. Ils [les Mooseheads] avaient le momentum.»

Fort de sa victoire de 5 à 2 de la veille, le Phoenix avait le couteau entre les dents et a rapidement pris le contrôle en touchant la cible deux fois dans les dix premières minutes du premier tiers de l’affrontement du jour. David Spacek et Jakub Brabenec ont été les auteurs de ses réussites. Il s’agissait respectivement de leur troisième et deuxième but des présentes séries éliminatoires.

Des Mooseheads tenaces

Les favoris de la foule n’avaient cependant pas dit leur dernier mot. Les Mooseheads ont d’abord réduit l’écart dans la première moitié de la troisième période, quand Mathieu Cataford a finalement réussi à percer la muraille du gardien Olivier Adams.

Alexandre Doucet a ensuite envoyé tout le monde en prolongation, lui qui a fait mouche avec seulement neuf secondes à faire au temps réglementaire. Jake Furlong s’est fait complice des deux réussites de l’équipe de la Nouvelle-Écosse.

Devant les cages, Adams a réalisé 23 arrêts dans la victoire, tandis que Rousseau a repoussé 36 rondelles dans la défaite.

«Après la troisième période, je suis entré dans le vestiaire et j’ai senti beaucoup de maturité, a exprimé l’entraîneur-chef du Phoenix Stéphane Julien. En prolongation, nous avons fait les bonnes choses et nous avons été patients. C’était un super but.»

Le Phoenix et les Mooseheads ont maintenant rendez-vous pour deux duels au Palais des Sports Léopold-Drolet. Le premier de ceux-ci sera disputé dans la soirée de mardi.