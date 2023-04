Les Remparts gagnent devant une foule record

Les Remparts ont fait coup double, dimanche après-midi : ils ont non seulement battu les Olympiques de Gatineau pour prendre les devants 2-0 dans la série demi-finale, mais ont aussi fracassé le record d'assistance de tous les temps pour une match éliminatoire dans la LHJMQ avec une foule annoncée de 17 911 spectateurs.

Kassim Gaudet a marqué le but vainqueur avec 3:58 à faire en prolongation pour semer l'hystérie dans un centre Vidéotron plein à craquer.

Le record d'assistance précédent datait de 40 ans. Le 22 avril 1983, le Forum de Montréal avait accueilli 17 860 spectateurs pour un match entre les Chevaliers de Longueuil et le Junior de Verdun. Les Remparts avaient déjà battu leur propre record de 15 342, vendredi lors du match no. 1 de la série, auquel 17 416 amateurs avaient assisté.

Robidas, encore lui

Les hommes de Patrick Roy ont dominé les premiers instants de la rencontre mais ce sont les Olympiques qui ont ouvert la marque en premier lorsque Cam MacDonald a donné les devants aux siens sur le premier tir dirigé vers William Rousseau.

Et comme ce fut le cas assez souvent depuis le début des séries, Justin Robidas a pris les choses en main pour les Remparts. Le no. 93 a tout d'abord créé l'égalité grâce à son sixième des séries, à mi-chemin en deuxième, puis il a préparé celui de Jérémy Langlois un peu plus de deux minutes plus tard.

Nathan Gaucher a par la suite porté un dur coup aux Olympiques lorsqu'il a profité de la persévérance de James Malatesta, qui a battu de vitesse son couvreur, avant de lui remettre la rondelle qu'il n'a eue qu'à pousser dans un filet désert alors qu'il ne restait que 0,9 seconde à écouler au deuxième tiers.

Les Olympiques n'abandonnent pas

Les Olympiques ne se sont toutefois pas laissé abattre par ce but en fin de période et ils sont parvenus à réduire l'écart à un but lorsque Cam MacDonald, encore lui, a repéré l'espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney bien placé à la droite de William Rousseau qui a fait 3-2.

C'est ce même Kidney qui a par la suite créé l'égalité avec un tir de la ligne bleue qui s'est trouvé un chemin jusque dans le filet.

Robidas et Savoie blessés

Le match no. 2 pourrait avoir coûté cher aux Remparts alors que Robidas et le défenseur Nicolas Savoie n'ont pas terminé la rencontre. Savoie a semblé se blesser au bas du corps en fin de deuxième et n'est pas revenu dans le match. De son côté, Robidas a été frappé en fin de troisième et il a tenté une présence avant de se retirer. Il n'a pas participé à la période de prolongation.

La série se transporte maintenant à Gatineau où auront lieu les matchs no. 3 et 4, mardi et mercredi prochains.