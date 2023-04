Match ultime entre les Bruins et les Panthers

C’est jour de match ultime à Boston alors que les Bruins recevront les Panthers de la Floride au TD Garden.

Les «Oursons», tout à fait dominants en saison régulière, se dirigeaient vers une victoire en cinq matchs avant que les Panthers ne parviennent à leur soutirer deux gains lors des rencontres cinq et six.

C’est donc ce soir que tout va se régler.

La rencontre sera présentée dès 18h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Si le match de ce soir peut être aussi excitant que le précédent, les amateurs de hockey seront particulièrement gâtés. Vendredi dernier, les deux équipes se sont échangé les buts en troisième période dans un duel qui a finalement tourné à l’avantage des coriaces Panthers au compte de 7-5.

Coriaces, les Panthers le sont en grande partie grâce à la pugnacité de l’attaquant Matthew Tkachuk qui, en plus de faire perdre les nerfs à quiconque se trouve sur son chemin, a amassé cinq buts et dix points en six rencontres dans cette série, marquant notamment en prolongation dans le match cinq.

Les Bruins, côté peste, ne sont pas en reste non plus alors que l’incontournable Brad Marchand a lui aussi cumulé 10 points dans cette série.

Les Bruins comptent également sur de belles performances, dans cette série, de Tyler Bertuzzi (neuf points) et Taylor Hall (huit points).

Le dossier à suivre, du côté des Bruins, sera devant le filet : Linus Ullmark sera-t-il de retour après avoir été très ordinaire lors du dernier match, ou l’entraîneur Jim Montgomery enverra-t-il Jeremy Swayman dans la mêlée?

Il ne reste que trois séries à conclure dans ce premier tour, et elles en sont toutes au septième match. Des trois, celle-ci sera la première à prendre fin.