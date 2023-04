Une victoire dramatique des Blue Jays

Le suspense était à son comble au Rogers Centre, samedi. Dalton Varsho a joué les héros en manche supplémentaire pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Mariners de Seattle 1 à 0 (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Il s’agit d’une deuxième courte victoire consécutive pour la troupe de John Schneider, qui l’avait emporté 3 à 2 vendredi.

L’attaque des Blue Jays était en panne lors des neuf premières manches. Matt Chapman avait cogné le seul coup sûr des siens, visitant deux autres fois les sentiers grâce à des passes gratuites.

En 10e, après avoir vu Erik Swanson (1-0) museler les trois frappeurs des Mariners, Vladimir Guerrero fils a frappé un simple au champ centre. Quelques instants plus tard, Varsho s’est fait des amis dans la Ville Reine en cognant le coup sûr de la victoire.

Rappelons que le natif du Wisconsin a été acquis des Diamondbacks de l’Arizona pendant la saison morte.

L’autre grand héros de la journée est assurément Kevin Gausman. En sept manches de travail, le lanceur de 32 ans a effectué pas moins de 13 retraits sur des prises, un sommet en carrière. Il n’a permis que six frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Par ailleurs, l’ancien des Jays Teoscar Hernandez a passé un mauvais quart d’heure au bâton. Il a été retiré sur des prises à chacune de ses quatre apparitions à la plaque.

Avec un dossier de 18-9, les Blue Jays occupent non seulement le deuxième rang de la section Est, mais aussi de l’Américaine au grand complet.

Les Mariners tenteront d’éviter le balayage dimanche après-midi. C'est ce que nous verrons à TVA Sports à compter de 13h30.