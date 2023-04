Une tournée d'adieu pour Marc-André Fleury?

L’élimination hâtive du Wild du Minnesota des séries éliminatoires a poussé le gardien québécois Marc-André Fleury à remettre en question son avenir dans la Ligue nationale de hockey.

Il faut dire qu’après 988 parties de saison régulière et trois conquêtes de la coupe Stanley, la fierté de Sorel n’a plus grand-chose à prouver.

Fleury, 38 ans, est venu en relève de Filip Gustavsson en troisième période face aux Stars de Dallas, vendredi soir. Il a été parfait en six tentatives, mais l’équipe du Texas a tout de même triomphé 4 à 1.

Questionné par rapport à son avenir par The Athletic, Fleury a d’ailleurs mentionné qu’il avait l’intention de disputer une dernière saison.

«J’ai une autre année dans le corps, et après, ce sera peut-être la fin, a-t-il avoué. C’est dommage. Nous avions un bon groupe de gars et une excellente cohésion. Nous avions de la profondeur. Je croyais vraiment que nous allions nous rendre plus loin en séries. C’est un peu surprenant.»

Fleury n’a eu droit qu’à un départ dans cette série remportée en six duels par les Stars. Il avait qualifié sa performance de «gênante» après avoir alloué sept buts en 31 lancers, lors du match numéro 2.

De bons mots pour Oettinger

Par ailleurs, Jake Oettinger avait de bons mots à l’endroit de son idole de jeunesse, après le duel.

Le jeune gardien américain, qui a affiché un taux d'efficacité de ,929 en première ronde, a été touché par les paroles de Fleury au moment où ils se sont serrés la main.

«Il m’a dit que je devenais un excellent gardien et que j’allais avoir une brillante carrière, a confié le portier des Stars. Il m’a souhaité bonne chance pour la suite de ma carrière. Il est un futur membre du Temple de la renommée et j’apprécie grandement ses bons mots.»

Fleury écoulera en 2023-2024 la deuxième et dernière saison d’un pacte d’une valeur annuelle de 3,5 millions $.