L’occasion d’assommer les Rangers

Propulsés par l’étonnant rendement de l’inexpérimenté gardien Akira Schmid, les Devils du New Jersey ont remporté les trois derniers matchs de leur série de premier tour contre les Rangers de New York et ils ont l’occasion, ce soir au Madison Square Garden, d’y offrir un dénouement que peu d’observateurs auraient imaginé après les deux premiers duels.

Ce match sera présenté à compter de 20h à TVA Sports 2.

En effet, si Schmid étonne, la stérilité de l’attaque des Rangers, pourtant bien pourvue en joueurs d’impact, surprend tout autant : après avoir marqué dix buts, au total, lors des deux premiers matchs, elle s’en est tenue à deux petits filet sur l’ensemble des trois affrontements suivants.

«Deux buts en trois matchs ne vous mèneront pas très loin en séries dans cette ligue. Le gardien a été solide, mais je ne crois toujours pas que nous l’ayons testé suffisamment», admettait l’attaquant des Rangers Jimmy Vesey après le dernier match.

N’empêche, le grand gardien suisse des Devils, troisième portier de l’organisation en début de campagne, a maintenu une moyenne de buts alloués de 0,63 et un taux d’efficacité de ,976 en trois duels dans cette série.

Ce dernier est néanmoins resté humble après le dernier match : «les gars jouent de façon phénoménale devant moi, a-t-il indiqué. Je n’ai pas beaucoup de travail. Je ne peux pas donner assez de crédit aux gars».