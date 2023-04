La bataille reprend à Los Angeles

Les Oilers d’Edmonton ont l’occasion d’en finir avec les coriaces Kings, ce soir, dans le sixième match de la série de premier tour entre les deux équipes, à Los Angeles.

La rencontre sera présentée à compter de 22h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Les deux équipes ont bénéficié d’une pause de trois jours après le dernier match, remporté 6-3 par les Oilers à Edmonton.

En fait, Edmonton a remporté les deux derniers matchs après avoir vu les Kings prendre les devants 2-1 dans cette série.

Alors que le capitaine des Oilers, Connor McDavid, était attendu au tournant par les Kings et leurs deux excellents centres défensifs, Anze Kopitar et Phillip Danault, c’est plutôt l’Allemand Leon Draisaitl qui s’est levé pour prendre les commandes de l’attaque de la formation canadienne.

Draisailt est l’un des meilleurs pointeurs de la ligue depuis le début des séries, avec une récolte de six buts et quatre aides en cinq rencontres.

Les Kings vont cependant se présenter plus reposés et prêts à en découdre, mais sans tomber dans les excès : il est crucial pour eux d’éviter le banc des pénalités, puisque l’avantage numérique des Oilers est le plus dangereux de la ligue.