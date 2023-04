Circuit LIV: impasse au sommet à Singapour

Talor Gooch fait tout son possible pour mettre la main sur un deuxième titre de suite dans le circuit LIV. Il partage la tête avec Sergio Garcia après la deuxième ronde, qui s’est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi au Sentosa Golf Club.

Lors du dernier événement, présenté à Adélaïde en Australie, Gooch avait connu deux rondes consécutives de 62 avant de l’emporter avec un pointage cumulatif de -19.

Le membre de l’équipe RangeGoats GC avait couronné une excellente première ronde à Singapour avec un aigle au 18e fanion, vendredi. Il en a ajouté en retranchant six coups supplémentaires à la normale, inscrivant notamment deux oiselets en clôture de ronde.

Gooch devra se méfier de l’expérimenté Garcia, qui affiche aussi un pointage de -13 après deux journées. L’Espagnol a joué 64 (-7) samedi et n’a toujours pas commis de bogueys.

Brooks Koepka occupe le troisième échelon, seulement un coup derrière les meneurs. Suivent Scott Vincent, Cameron Tringale et Cameron Smith, tous à -11.

RangeGoats GC et HyFlyers GC se partagent la tête du classement par équipe, affichant un pointage de -25.

La troisième et dernière ronde de cet événement sera diffusée sur les ondes de TVA Sports 2 et sur TVA Sports Direct samedi soir, après le match opposant les Rangers de New York aux Devils du New Jersey.