Une déclaration choc de Stéphane Robidas sur Arber Xhekaj

Même si la saison 2022-2023 des Canadiens n'a pas été facile, Stéphane Robidas est optimiste pour la prochaine campagne.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Avec toutes les blessures, cette année, c'est dur d'évaluer ce qu'on a. Il y a différentes façons de regarder ça. Je préfère voir les choses de façon positive. Les nombreuses blessures ont permis de donner beaucoup de millage à des joueurs qui n'auraient pas pu jouer autant. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres. L'an prochain, on recommence à zéro. J'aime la direction vers où on s'en va avec Martin St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton. C'est excitant pour nous.»

Celui qui est en charge des défenseurs chez les Canadiens dresse un bilan satisfaisant de la progression de sa jeune brigade.

«Ça quand même été bon. On aimerait toujours avoir de meilleurs résultats. C'est certain que les résultats n'ont pas toujours été là, mais si on regarde la plupart des matchs, on était pratiquement dans le coup à tous les matchs. Il y a eu un bout un peu plus difficile au mois de décembre, mais on avait tellement de blessures. Je pense qu'on peut apprendre de ça et se servir de ça pour le futur.»

Le Québécois est emballé par un jeune en particulier, Kaiden Guhle.

«C'est un professionnel. Souvent, on va dire qu'un jeune doit devenir un professionnel, mais lui c'est un professionnel. Il est arrivé et c'est rare qu'on voit ça. Il sait jouer au hockey et il comprend comment jouer. C'est un joueur très intelligent et il est très fort physiquement. Il est capable d'arrêter et de contenir les meilleurs joueurs dans la ligue. Être capable de faire ça à un jeune âge, c'est impressionnant.»

En ce qui concerne Arber Xhekaj, Robidas croit que son absence s'est fait sentir à plusieurs niveaux en fin de saison.

«C'est un jeune qui joue avec passion, mais il doit prendre de l'expérience. On peut voir que les joueurs des autres équipes le respectent énormément. Je te confirme que les autres équipes n'auraient pas pris autant de liberté, s'il avait été dans l'alignement à la fin de la saison. Il a une présence sur la patinoire et ce n'est pas juste au niveau physique. C'est un très bon joueur de hockey. Il a quand même un bon coup de patin pour un jeune avec un gabarit aussi imposant.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.