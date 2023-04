Tennis : c’est la fin pour Eugenie Bouchard, qui n’a pas à rougir de sa performance

Le parcours d’Eugenie Bouchard en simple au tournoi de tennis de Madrid s’est terminé par une défaite de 6-2 et 7-5 aux mains de l’Italienne Martina Trevisan, vendredi, ce qui a mis fin à une semaine de travail assez intéressante pour la Québécoise.

Vaincue par la 20e raquette mondiale, «Genie» gagnera plusieurs rangs au classement de la WTA après avoir confirmé sa place au tableau principal et vaincu l’Ukrainienne Dayana Yastremska au premier tour. Cependant, la tâche était beaucoup plus fastidieuse face à la 18e tête de série de la compétition, sauf que Bouchard a bien bataillé, surtout au deuxième set. Elle a d’ailleurs réalisé un bris pour créer l’égalité 4-4 et même prendre les devants peu après, mais Trevisan a empoché les trois jeux suivants pour s’imposer en 1 h 45 min.

Aucun as n’a été recensé au cours de l’affrontement, l’athlète de l’unifolié commettant les deux doubles fautes de la rencontre. La gagnante a réussi quatre bris en 10 occasions et n’a pas eu à sauver son service une seule fois.