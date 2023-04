Retour sur la première ronde du repêchage NFL: 31 notes pour 31 choix

Après des semaines de spéculations, la première ronde du repêchage de la NFL est terminée, avec son lot d’échanges, de surprises et d’intrigues. Voici un tour d’horizon avec analyse de chaque choix.

1. Bryce Young, quart-arrière, Alabama (Panthers)

Aucun suspense! Depuis quelques semaines, tout semblait indiquer que les Panthers allaient opter pour Young. Quart-arrière de très petit gabarit, c’est la grande question qui entoure cette sélection. Les Panthers sauront-ils le protéger adéquatement? Sinon, difficile de lui chercher bien des poux. A

2. CJ Stroud, quart-arrière, Ohio State (Texans)

Les Texans ont entretenu le mystère jusqu’à la toute fin et rien n’a émané avant leur choix. En Stroud, ils mettent la main sur un quart-arrière reconnu pour sa précision. Plusieurs s’interrogent sur sa capacité à improviser quand sa pochette protectrice s’effondre, mais les Texans se sont améliorés du côté de la ligne offensive et de toute façon, Stroud a excellé dans un contexte où il a dû maintes fois improviser en demi-finale nationale contre Georgia. Cette équipe a assez attendu pour un vrai quart-arrière. Durant tout le processus du repêchage, descendre CJ Stroud semblait devenu un sport national, mais les Texans ont ramené tout le monde à leurs sens. A

3. Will Anderson, ailier/secondeur, Alabama (Texans)

Coup fumant des Texans! Ils ont bien sûr du payer la lune aux Cardinals pour obtenir leur choix en donnant leur 12e choix, leur 33e choix et des choix de premier et troisième tour l’an prochain, mais Anderson est ce qui se rapproche le plus d’une valeur sûre pour pourchasser le quart-arrière. Il a tout pour devenir la pierre angulaire de leur défense. A+

4. Anthony Richardson, quart-arrière, Florida (Colts)

C’est le choix le plus intrigant du repêchage. Dans le moule des quarts-arrières ultra-athlétiques il peut faire des ravages, surtout à 6 pi 4 po et plus de 240 livres. Les Colts devront toutefois lui enseigner la base à titre de passeur. Ne devient pas précis qui veut, mais le potentiel de Richardson est tellement énorme que les Colts ont tenté l’élan pour la clôture. Avec seulement 12 départs derrière la cravate dans la NCAA, il a des croûtes à manger, mais pourrait être le pivot de cette cuvée qui rapporte le plus. A

5. Devon Witherspoon, demi de coin, Illinois (Seahawks)

Les Seahawks sont allés chercher leur type de demi de coin très physique pour former une paire possiblement redoutable avec le jeune Tariq Woolen. L’organisation est en train de se construire une deuxième «Legion of Boom», comme à leurs beaux jours. A+

6. Paris Johnson Jr., bloqueur, Ohio State (Cardinals)

Il n’y a pas de fumée sans feu! De nombreuses rumeurs envoyaient le bloqueur en Arizona, mais les Cardinals détenaient le troisième choix à la base et ça semblait hâtif. Ils ont donc transigé avec les Texans pour reculer au 12e rang, puis ensuite avec les Lions pour revenir au 6e rang. Johnson comble un besoin important afin de mieux protéger Kyler Murray. Il contribuera rapidement. A

7. Tyree Wilson, ailier/secondeur, Texas Tech (Raiders)

Le potentiel de Wilson est tout simplement hallucinant, mais reste à voir s’il saura l’atteindre. Les Raiders ont tout fait l’an passé pour mieux entourer leur as chasseur de quarts Maxx Crosby en allant chercher Chandler Jones mais le geste n’a pas rapporté. En Tyree Wilson, ils se redonnent une chance. B+

8. Bijan Robinson, porteur de ballon, Texas (Falcons)

La grande question ici ne réside pas dans l’évaluation du talent de Bijan Robinson, mais dans la valeur de la position de porteur de ballon et dans le besoin. Les Falcons misaient déjà sur un porteur de ballon qui a gagné 1000 verges au sol à sa première année en Tyler Allgeier. Il est généralement facile de trouver de bons porteurs plus tard au repêchage. Sauf que Robinson représentait l’une des rares valeurs sûres du repêchage et l’entraîneur-chef Arthur Smith adore miser sur un vrai cheval de course. Avec Robinson, Drake London et Kyle Pitts, les Falcons commencent à avoir une belle attaque. B

9. Jalen Carter, plaqueur, Georgia (Eagles)

Il était prévisible que Jalen Carter allait glisser en raison de questions sur son attitude et son manque de maturité et il était aussi évident que les Eagles étaient le plancher pour freiner sa descente. Ils se sont avancés du dixième au neuvième rang pour s’assurer des services du plaqueur qui, talent pour talent, était considéré comme le meilleur joueur du repêchage. Il y a une bonne culture pour l’entourer à Philadelphie et sur papier, les riches s’enrichissent. A

10. Darnell Wright, bloqueur, Tennessee (Bears)

Les Bears devaient investir sur la ligne offensive et c’est ce qu’ils ont sagement fait. Bravo pour l’approche et Justin Fields les remercie! Wright a très bien paru face à certains des joueurs les plus prisés sur les fronts défensifs adverses. Certains critiquent ce choix parce qu’il évolue du côté droit plutôt que du côté gauche, mais c’est justement de ce côté que les Bears avaient le plus besoin de renforts. A

11. Peter Skoronski, bloqueur/garde, Northwestern (Titans)

Un choix logique des Titans, dont la ligne offensive a été un panier percé la saison dernière. Plusieurs voyaient un receveur, mais il en reste de très bons dans les rondes à venir. Skoronski est considéré comme plusieurs comme le meilleur joueur de ligne offensive disponible, mais d’autres joueurs lui ont été préférés parce qu’il est fort possible qu’il évolue comme garde plutôt que bloqueur dans la NFL. Et alors? Il solidifiera la ligne des Titans. A

12. Jahmyr Gibbs, porteur de ballon, Alabama (Lions)

Probablement la plus grosse surprise de la soirée! Rien contre Gibbs, mais les Lions misaient déjà sur D’Andre Swift (quoique souvent sur la touche) et David Montgomery dans le champ-arrière. Gibbs amène une valeur ajoutée parce qu’il est excellent sur le jeu aérien. N’empêche que personne ne l’imaginait sortir aussi tôt. Dan Campbell n’a rien à faire des perceptions. C

13. Lukas Van Ness, ailier/secondeur, Iowa (Packers)

Les Packers ont encore une fois causé un certain émoi en optant pour un joueur défensif. Les besoins étaient tellement criants au niveau des receveurs éloignés et ailiers espacés. Il faut tout de même leur donner le bénéfice du doute avec Lukas Van Ness lorsque l’on constate à quel point ils ont développé un autre de leurs récents premiers choix à sa position, Rashan Gary. B-

14. Broderick Jones, bloqueur, Georgia (Steelers)

Les Steelers ont pris un joueur qui se fond à merveille dans leur mentalité avec un bloqueur tout en puissance comme Broderick Jones. Le jeu au sol en a besoin, tout comme le jeune quart-arrière Kenny Pickett. Rien à redire sur ce choix. A

15. Will McDonald IV, ailier/secondeur, Iowa State (Jets)

Les Jets auraient pu miser sur du renfort au poste de bloqueur, mais les meilleurs candidats étaient déjà partis. En Will McDonald, ils mettent la main sur un chasseur de quarts de 240 livres, qui mise avant tout sur sa vitesse et son explosion. B

16. Emmanuel Forbes, demi de coin, Mississippi State (Commanders)

Quelle surprise de voir Emmanuel Forbes être sélectionné, tandis que Christian Gonzalez, que tous voyaient dans le top 10, continue de glisser! Les Commanders ont certainement été séduits par les aptitudes pour le gros jeu qu’a démontré Forbes (14 interceptions, dont six pour des touchés). Ils ont opté pour le potentiel plutôt qu’un produit fini. Benjamin St-Juste a un nouveau partenaire dans la tertiaire. B-

17. Christian Gonzalez, demi de coin, Oregon (Patriots)

Tiens, parlant de Gonzalez! Les Patriots, dans les années passées, ont habitué leurs partisans à des choix qui sortaient complètement de nulle part. Cette année, ils sont allés pour une bonne valeur consensuelle. Gonzalez est l’un des demis de coin les plus rapides du repêchage et au 17e rang, c’est une valeur exceptionnelle. A+

18. Jack Campbell, secondeur, Iowa (Lions)

Et les Lions qui ébranlent encore les colonnes du temple avec un choix complètement surprise, avec leur deuxième sélection en première ronde. C’est encore une fois l’empreinte de l’entraîneur-chef Dan Campbell qui est sur ce choix. Jack Campbell est un secondeur intérieur physique de la vieille école. C-

19. Calijah Kancey, plaqueur, Pittsburgh (Buccaneers)

Les Bucs ont misé sur l’un des joueurs les plus intrigants en termes de potentiel. Kancey est un plaqueur de très petit format (pour sa position, on s’entend!), à 6 pi 1 po et 280 livres. Puisqu’il est plus petit que la norme et qu’il a évolué à l’Université de Pittsburgh, les gens sautent vite aux comparaisons avec Aaron Donald. C’est hasardeux, mais quand même, Kancey possède une rare explosion et ses dispositions athlétiques exceptionnelles font qu’ils pourrait devenir monstrueux à sa manière. B+

20. Jaxon Smith-Njigba, receveur, Ohio State (Seahawks)

C’est la ruée vers les receveurs qui débute avec quatre joueurs de suite à cette position qui ont été choisis. Smith-Njigba, comme prévu, a été le premier à entendre son nom et il rejoint un duo déjà redoutable en DK Metcalf et Tyler Lockett. Depuis quand Pete Carroll place autant d’emphase sur le jeu aérien? B+

21. Quentin Johnston, receveur, TCU (Chargers)

Quentin Johnston suit le modèle des receveurs de gros gabarit que semblent préférer les Chargers dans les dernières années (Mike Williams, Josh Palmer). Il a fréquemment réussi de longs jeux à TCU et c’est un autre domaine que les Chargers aiment attaquer. Johnston, malgré sa stature, n’est pas le receveur le plus physique au contact, mais il va chercher des gains après l’attrapé. Il est permis de se demander si un receveur plus explosif aurait amené plus de polyvalence. B

22. Zay Flowers, receveur, Boston College (Ravens)

Zay Flowers est le receveur typique pour les tracés en profondeur. Sa vitesse le sert bien et les Ravens, qui viennent finalement de prolonger le contrat de Lamar Jackson après une longue saga, lui montrent qu’ils tiennent à lui en lui procurant un joujou de plus. Ils avaient déjà opté pour Rashod Bateman au premier tour deux ans plus tôt et viennent d’embaucher Odell Beckham Jr. Jackson n’a plus d’excuse pour ne pas élever son jeu comme passeur. Flowers est assurément le receveur qui a bien paru malgré une situation peu enviable au poste de quart à Boston College. A

23. Jordan Addison, receveur, USC (Vikings)

Les Vikings optent pour avoir beaucoup de ressources à l’attaque avec l’addition du diminutif receveur Jordan Addison, qui se joint aux Justin Jefferson, KJ Osborn et TJ Hockenson. Addison excelle dans les changements de direction soudains et est l’un des meilleurs techniciens au niveau des tracés. Cependant, il est légitime de se demander si les Vikings n’auraient pas dû investir dans leur tertiaire à force de se faire exploser contre la passe. B+

24. Deonte Banks, demi de coin, Maryland (Giants)

Deonte Banks était un demi de coin convoité par les équipes qui aiment miser sur une couverture agressive à la ligne de mêlée, ce qui est le cas des Giants avec leur coordonnateur défensif Wink Martindale. A

25. Dalton Kincaid, ailier rapproché, Iowa (Bills)

Les Bills ont sauté devant les Cowboys en s’avançant de deux rangs pour donner une option additionnelle à leur quart Josh Allen. Dalton Kincaid est l’ailier rapproché qui s’annonce le plus dynamique du repêchage et il peut même faire des dégâts en zone profonde. Plusieurs diront qu’ils misaient déjà sur de bons receveurs, mais il en faut des armes pour lutter face aux Chiefs, Bengals, Chargers, Ravens, Dolphins et autres machines offensives de la conférence américaine. A-

26. Mazi Smith, plaqueur, Michigan (Cowboys)

Les Cowboys avaient un besoin au cœur de leur ligne défensive et Mazi Smith est une addition en ce sens. Reste à voir si ce dernier sera plus dans le moule des plaqueurs qui occupent de l’espace et qui excellent contre le jeu au sol ou s’il pourra aussi contribuer à appliquer la pression. B-

27. Anton Harrison, bloqueur, Oklahoma (Jaguars)

Rien contre le bloqueur Anton Harrison, mais les besoins des Jaguars semblaient plus importants dans la tertiaire et sur le front défensif. Il reste qu’ils ont perdu les services de Jawaan Taylor aux Chiefs et que l’arrivée de Harrison n’est pas un luxe. B-

28. Myles Murphy, ailier/secondeur, Clemson (Bengals)

On s’attendait à un ailier rapproché, mais ce n’est pas une mauvaise idée d’ajouter de la profondeur sur le front défensif aux côtés de Sam Hubbard et Trey Hendrickson. En 28e position, les Bengals ont obtenu un talent que plusieurs observateurs voyaient sortir dans le top 20. B+

29. Bryan Bresee, plaqueur, Clemson (Saints)

C’était connu que les Saints recherchaient du renfort sur leur ligne défensive, qui a perdu plusieurs morceaux. C’est aussi connu que les joueurs de ligne défensive de Clemson ont souvent la cote. Bryan Bresee peut évoluer à l’intérieur et à l’extérieur. B+

30. Nolan Smith, ailier/secondeur, Georgia (Eagles)

Incroyable que les Eagles mettent la main sur le chasseur de quarts Nolan Smith au 30e rang alors que bon nombre de repêchages simulés leur envoyaient avec leur première sélection au début de la première ronde! Avec les traits athlétiques hors du commun de Smith malgré son petit gabarit, c’est potentiellement un coup de circuit. A

31. Felix Anudike-Uzomah, ailier/secondeur, Kansas State (Chiefs)

Le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo adore utiliser le blitz et les Chiefs ont investi deux de leurs trois choix de premier tour des deux derniers repêchages sur des ailiers défensifs. C’est loin d’être une mauvaise idée, sachant à quel point les quarts-arrières font la loi dans la division et la conférence. B+