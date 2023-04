Pierre-Luc Dubois montré du doigt par les médias de Winnipeg

«Quand ça comptait le plus, il donnait l’impression qu’il était dans un match hors-concours.»

Le journaliste du Winnipeg Sun Paul Friesen n’a pas mâché ses mots pour analyser le rendement de l’attaquant Pierre-Luc Dubois durant la série entre les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Las Vegas. Les Jets ont vu leur saison prendre fin jeudi soir au T-Mobile Arena. Une élimination en cinq matchs.

«[...] Idem pour Dubois, qui a joué comme s’il était déjà parti de Winnipeg: il était aux premières loges pour les trois premiers buts de Vegas [lors du match 5].»

Son collègue Ted Wyman a aussi été virulent à l’endroit du Québécois. Il a titré une de ses manchettes: «Où était Dubois?»

Puis, il a ajouté: «En regardant le match 5, on pouvait croire que Dubois donnait son meilleur effort. Au lieu de ça, on a plutôt eu l’impression qu’il essayait de se sortir de la ville et de l’organisation le plus rapidement possible après la saison.»

Des partisans en colère

Les partisans du Canadien, qui aimeraient voir Dubois débarquer à Montréal dans les prochains mois, devraient lire les commentaires des partisans des Jets.

«Pierre-Luc Dubois abandonne encore ses coéquipiers. On doit tous des excuses à Torts [John Tortorella]», a écrit un de ceux-là.

«Imaginez un joueur de hockey fort et talentueux qui est capable de changer le cours d’un match avec ses habiletés. Puis, imaginez de ne pas être capable de les utiliser suffisamment. Si vous êtes Pierre-Luc Dubois, tu n’as pas besoin de l’imaginer ce soir. Les Jets auraient dû le laisser à Winnipeg», a écrit un autre partisan.

«Comme partisan des Jets, je crois que nous avons besoin d’une reconstruction. Envoyer ce flanc mou de Pierre-Luc Dubois à Montréal avec tous les autres joueurs sans cœur et ramener l’attaquant de puissance Joel Armia!», a lancé un amateur de la première heure en boutade.

Bowness en furie

Quelques minutes après l’élimination de son équipe, l’entraîneur-chef Rick Bowness n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer sa déception.

Il n’a pas visé directement Dubois dans ses commentaires. Toutefois, en lisant entre les lignes, on pouvait deviner qu’il s’adressait au Québécois et autres joueurs vedettes des Jets.

«Je suis tellement déçu et dégoûté, a mentionné Bowness en point de presse. Il n’y a pas eu de désir de répliquer. C’est la même merde que nous avons vue en février. Dès que nos adversaires nous ont défiés pour la première place, nous n’avons pas riposté.

«Ici, leurs meilleurs joueurs ont été supérieurs aux nôtres, ce n’était même pas proche.»

Il a mis en doute la fierté de sa troupe alors qu’elle avait le dos au mur dans ce match.

«Vous devez ressentir de la fierté et être capable de renverser la vapeur quand ça ne va pas de votre côté, a-t-il poursuivi. Les Knights méritaient de gagner. Ils ont constitué la meilleure formation en saison régulière [dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale] et ils ont été les plus forts dans cette série.»

Les Jets ont connu une deuxième moitié de saison difficile. Installés au premier rang de la section Pacifique, ils ont connu une chute vertigineuse qui a bien failli leur coûter une place en séries.

Lors des dernières semaines du calendrier régulier, ils ont été chauffés par les Flames de Calgary et les Predators de Nashville pour être l’une des équipes repêchées. Heureusement, les Flames ont été encore plus mauvais qu’eux.

Puis, en séries, ils ont bien démarré leur série contre les Golden Knights avec une victoire à Las Vegas. Cependant, tout s’est écroulé comme un château de cartes avec quatre défaites de suite. Et elles l’ont été contre leur ancien gardien réserviste. On peut s’attendre à un ménage au sein de cette formation avant le début de la prochaine saison.