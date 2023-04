Les Maple Leafs sont entrés dans une zone où ils tendent à perdre leurs moyens depuis dix ans : celle où ils se trouvent en position d’éliminer une équipe au premier tour des séries.

Ils ont déjà raté une première occasion, jeudi, s’inclinant devant le Lightning alors qu’ils menaient la série 3-1. Le club aura encore deux chances d’y arriver, mais le doute s’est déjà installé chez beaucoup de gens. Pas le choix, avec un tel historique.

«C'est une équipe qui a de la difficulté à terminer une série, a rappelé notre collègue Renaud Lavoie à "JiC", vendredi. Quand on regarde les 11 derniers matchs, c'est aucune victoire, 11 défaites, on a de la difficulté à marquer des buts, on est vraiment mauvais, voire médiocres en avantage numérique.»

Le tableau ci-dessous veut tout dire à ce chapitre :

L’un des problèmes récurrents du club en de telles circonstances, c’est le silence relatif de leurs meilleurs éléments.

«C'est sûr qu'Auston (Matthews) marque un but hier, mais Mitch Marner, seulement une passe (...) sans dire que c'est épouvantable, tu t'attends à un peu plus de cette équipe-là quand on est à quelques minutes, dans un match, de sortir d'une première ronde pour la première fois depuis 2004», a expliqué Renaud.

Et si les Leafs en venaient en perdre le sixième match, samedi, personne ne voudra être dans leurs culottes pour le septième.

«C'est la beauté de la chose: imagine si on parle lundi de Toronto pour un septième match, c'est tout le Canada qui va regarder ça», a expliqué Renaud.

«La pression va être incroyable sur les épaules des Maple Leafs.»

Voyez «la Mise en échec» en vidéo principale.