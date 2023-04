Kristopher Letang dévoile la raison des déboires des Penguins

La fin de saison cauchemardesque des Penguins a privé l'équipe d'une participation aux séries éliminatoires pour la première fois en 17 ans.

En entrevue à TVA Sports, vendredi, Kristopher Letang a tenté de trouver une explication aux déboires de l'équipe.

«C'est assez difficile. On a manqué de constance. Toute l'année, on avait des bonnes séquences, mais on suivait ça avec une très longue mauvaise séquence. C'était dur de prendre du rythme et de récolter des points pour devancer certaines équipes au classement. Si tu veux parier sur les deux ou trois derniers matchs de la saison, tu joues avec le feu. Nous nous sommes brûlés, cette année.»

L'effondrement de fin de saison aura finalement fait tomber des têtes à Pittsburgh puisque Ron Hextall et Brian Burke ont été congédiés au terme de la dernière campagne. Letang a expliqué comment les choses s'étaient passées.

«Ça s'est fait très rapidement. Je pense que c'était le lendemain du match à Columbus. On n'a pas eu de rencontre ou quelque chose du genre. Étant donné ma longévité à Pittsburgh, j'ai pris la peine de contacter les gens concernés. C'est du monde extraordinaire. Ron Hextall est un homme que j'ai appris à aimer. Je n'ai que de bons mots pour eux.»

Le Québécois s'attend d'ailleurs à voir des changements dans son équipe en prévision de la saison 2023-2024.

«Je pense qu'il va y avoir des changements. Il nous reste beaucoup moins de hockey à jouer. C'est inévitable de faire des changements pour essayer de gagner et essayer de secouer les troupes. Il faut envoyer un message à certains joueurs qu'un poste dans l'organisation des Penguins n'est jamais assuré.»

Celui qui a récemment disputé le 1000e match de sa carrière dans le circuit Bettman estime que le noyau des Penguins devrait permettre à l'équipe de revenir en séries éliminatoires la saison prochaine.

«On a tous les joueurs en place pour être en mesure d'avoir du succès. Pour performer, ça va nous prendre de la constance et il faudra toujours suivre notre plan de match. Parfois, quand tu as beaucoup de joueurs de talent, certains joueurs bifurquent du plan de match et ça devient plus dur de gagner. Le hockey est un sport d'équipe. Tu ne peux pas gagner avec seulement deux ou trois joueurs. Tout le monde doit mettre la main à la pâte.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.