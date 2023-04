Un nouveau titre mondial nécessaire?

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent de la nécessité du nouveau titre mondial de la WWE, de CM Punk qui a fait une visite surprise à Raw à Chicago, de la nouvelle saison de Dark Side of the Ring, et à quelques jours du repêchage de la WWE, Kevin fait ses choix.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :