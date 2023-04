Séries : une statistique invraisemblable

Une statistique étonnante s’est dégagée au cours des derniers matchs des actuelles séries éliminatoires de la LNH : sur les 17 dernières rencontres, 14 ont été remportées par l’équipe visiteuse.

C’est donc dire que le fameux «avantage de la glace» n’est pas tellement avantageux, ces temps-ci, a observé notre collègue Renaud Lavoie à «JiC», jeudi.

«Comment on explique ça? C’est bien simple, on est plus en équipe, on est sans distraction, à l’hôtel, on garde ça calme, on se concentre sur une chose, on n’a pas à répondre à dix appels pour des billets (...) tu te concentres sur ce qu’il y a de plus important à ce moment-ci de la saison, après la famille évidemment : c’est de remporter des matchs de hockey», a-t-il expliqué.

Il y a aussi certaines foules locales, comme celle de Toronto parfois, qui s’impatiente devant son équipe d’une telle façon que cela en vient à aider l’adversaire.

Le Lightning, qui tente d’éviter l’élimination ce soir à Toronto, devra néanmoins faire plus qu’espérer le soutien indirect de la foule locale : il devra s’améliorer «de 2%», selon l’entraîneur Jon Cooper.

Voyez toutes les explications de Renaud Lavoie dans «la Mise en échec», en vidéo principale.