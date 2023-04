RSEQ: du football universitaire en exclusivité à TVA Sports

Le football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) sera de retour sur les ondes de TVA Sports en 2023 et pour cette neuvième année de partenariat, la chaîne diffusera 11 rencontres, la première étant prévue le vendredi 25 août à 19 h.

Ainsi, les amateurs de sport d’ici pourront suivre à nouveau les exploits des Redbirds de l’Université McGill, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, des Carabins de l’Université de Montréal (UdeM), du Rouge et Or de l’Université Laval ainsi que des Stingers de l’Université Concordia. Ces formations tenteront de se rendre à la grande finale du football universitaire québécois, la Coupe Dunsmore, diffusée le samedi 11 novembre en exclusivité à TVA Sports.

«Le RSEQ est heureux de pouvoir compter sur ce partenaire d’envergure et de confiance pour la saison du football universitaire 2023, et pour faire rayonner l’ensemble des activités du réseau. Ce partenariat permet au RSEQ de catalyser son influence auprès de la jeunesse québécoise afin qu’elle développe et maintienne un mode de vie physiquement actif ainsi que des saines habitudes de vie», a mentionné Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ, dans un communiqué publié jeudi.

«TVA Sports est fière de son partenariat avec le RSEQ et de présenter du football universitaire depuis 2015», a pour sa part déclaré Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. Depuis le début de cette entente, les amateurs de football sont au rendez-vous pour voir les prouesses des étudiants-athlètes d’ici et l'engouement ne fait qu'augmenter.»

Quelques rendez-vous à surveiller

Le Rouge et Or et le Vert & Or s’affronteront en Estrie lors du premier match télévisé de la campagne. Les deux rendez-vous entre l’UdeM et l’Université Laval seront également présentés au petit écran : le 17 septembre à Québec et le 14 octobre dans la métropole. Cinq des parties à l’horaire impliqueront le Rouge et Or.

Par ailleurs, les deux demi-finales provinciales seront diffusées à TVA Sports le 4 novembre. En plus de la Coupe Dunsmore qui se tiendra la semaine suivante, le réseau proposera d’autres affrontements importants comme ceux du Bol d’Or au niveau collégial le 17 novembre ainsi que les demi-finales du football universitaire canadien le lendemain et la Coupe Vanier qui aura lieu le 25 novembre.

Le public retrouvera par ailleurs Denis Casavant à la description des matchs et Charles-Antoine Sinotte à l’analyse, tandis que Justine St-Martin discutera avec des collaborateurs qui permettront d’en apprendre davantage sur des athlètes-étudiants qui inspirent autrui grâce à leur parcours sportif et académique.

Horaire de diffusion de TVA Sports en 2023