Repêchage de la NFL: ruée vers les quarts-arrières

Même si plusieurs observateurs émettaient des réserves sur la dernière cuvée de quarts-arrières, trois d’entre eux ont trouvé preneurs au sommet du repêchage de la NFL, avec Bryce Young comme premier de classe chez les Panthers de la Caroline.

C’est sans surprise que le pivot a été le premier à grimper sur l’estrade à Kansas City. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de l’Université de l’Alabama à être réclamé au premier échelon de l’encan.

Dans le cas de Young, personne ne remet en doute ses habiletés et sa lecture du jeu, mais il devra rester debout malgré sa frêle silhouette, à 5 pi 10 po. Les Panthers peinent à trouver une solution à cette position depuis le déclin de Cam Newton.

D’ailleurs, Newton avait été le dernier quart-arrière sélectionné au premier tour par les Panthers, en 2011.

Les Texans volent le spectacle

Après cette sélection, les Texans se sont permis de tremper deux fois dans la sauce. Ils ont d’abord opté pour le quart-arrière C.J. Stroud, qui a lancé 85 passes de touché en deux saisons comme partant à Ohio State.

Ils ont ensuite causé la première surprise de la soirée en transigeant avec les Cardinals pour obtenir le troisième choix afin de mettre la main sur le chasseur de quarts Will Anderson.

Crédit photo : Photo AFP

Ils ont cédé aux Cardinals le 12e choix au total, ainsi que le 33e et des choix de 1re ronde et de 3e ronde l’an prochain. Les Texans ont désespérément besoin d’appliquer la pression et Anderson est deuxième dans l’histoire de l’Alabama avec 34,5 sacs du quart.

Plusieurs diront que c’est très cher payé pour avancer de neuf rangs seulement, mais les Texans détiennent un autre choix de premier tour l’an prochain et les deux besoins comblés étaient criants.

Les Cardinals, de leur côté, ont été hyperactifs en utilisant le 12e choix qu’ils venaient tout juste d’obtenir afin de procéder à un échange avec les Lions pour revenir au sixième rang et choisir le bloqueur Paris Johnson Jr.

Richardson aux Colts

Le troisième quart-arrière sélectionné dans le top 4 a été l’alléchant, mais énigmatique Anthony Richardson, chez les Colts.

Athlète extraordinaire au gabarit imposant, Richardson n’a effectué que 12 départs à l’Université de la Floride, obtenant des résultats mitigés. Les Colts devront se montrer patients pour peaufiner son apprentissage, mais ils détiennent un potentiel diamant brut.

Surprise, toutefois, l'autre quart-arrière qui était pressenti pour la première ronde, Will Levis de l'Université du Kentucky, a glissé, glissé et glissé, au point où il n'a jamais trouvé preneur. Pas plus tard que mercredi, il était pressenti par les preneurs aux livres pour être le deuxième choix au total. Toute une dégringolade pour plusieurs parieurs déchus!

Le meilleur aux Eagles ?

Finalistes du dernier Super Bowl, les Eagles ont potentiellement réalisé le grand coup du repêchage en mettant la main sur le plaqueur Jalen Carter. Ils ont dû s’avancer du dixième au neuvième rang en transigeant avec les Bears.

Carter a pendant des mois été considéré comme le meilleur joueur du repêchage, toutes positions confondues. Un mandat d’arrestation a toutefois été lancé contre lui durant l’hiver pour conduite dangereuse, lui qui aurait été impliqué dans une course de voitures qui a coûté la vie à deux personnes.

Sur le terrain, toutefois, il est une force destructrice et les Eagles ont le don de développer efficacement leurs joueurs sur le front défensif.

Les Falcons ont quant à eux effectué un geste de moins en moins commun en optant pour le porteur de ballon Bijan Robinson, de l’Université du Texas.

C’était monnaie courante jusqu’au début des années 2000, mais depuis, les porteurs sont dévalués et glissent souvent malgré leur talent. Robinson est toutefois considéré comme un joueur exceptionnel, qui peut contribuer avec aisance autant au sol que dans le jeu aérien.

Il est le premier porteur sélectionné dans le top 10 depuis Saquon Barkley, en 2018.

Les Lions ont causé une surprise encore plus grande en sélectionnant un autre porteur de ballon qui excelle pour capter des passes, Jahmyr Gibbs.

Cette première ronde a démontré que les équipes souhaitent encore construire d'abord et avant tout sur les fronts avec 16 joueurs sur 31 qui évoluent sur la ligne offensive ou la ligne défensive.

LES CHOIX DE PREMIÈRE RONDE

1. Bryce Young, quart-arrière, Alabama (Panthers)

2. CJ Stroud, quart-arrière, Ohio State (Texans)

3. Will Anderson, ailier/secondeur, Alabama (Texans)

4. Anthony Richardson, quart-arrière, Florida (Colts)

5. Devin Witherspoon, demi de coin, (Seahawks)

6. Paris Johnson Jr., bloqueur, Ohio State (Cardinals)

7. Tyree Wilson, ailier/secondeur, Texas Tech (Raiders)

8. Bijan Robinson, porteur de ballon, Texas (Falcons)

9. Jalen Carter, plaqueur, Georgia (Eagles)

10. Darnell Wright, bloqueur, Tennessee (Bears)

11. Peter Skoronski, bloqueur/garde (Titans)

12. Jahmar Gybbs, porteur de ballon, Alabama (Lions)

13. Lukas Van Ness, aileir/secondeur, Iowa (Packers)

14. Broderick Jones, bloqueur, Georgia (Steelers)

15. Will McDonald, ailier/secondeur, Iowa State (Jets)

16. Emmanuel Forbes, demi (Commanders)

17. Christian Gonzalez, demi de coin, Oregon (Patriots)

18. Jack Campbell, secondeur, Iowa (Lions)

19. Calijah Kancey, plaqueur, Pittsburgh (Buccaneers)

20. Jaxon Smith-Njigba, receveur, Ohio State (Seahawks)

21. Quentin Johnston, receveur, TCU (Chargers)

22. Zay Flowers, receveur, Boston College (Ravens)

23. Jordan Addison, receveur, USC (Vikings)

24. Deonte Banks, demi de coin, Maryland (Giants)

25. Dalton Kincaid, ailier rapproché, Utah (Giants)

26. Mazi Smith, plaqueur, Michigan (Cowboys)

27. Anton Harrison, bloqueur, Oklahoma (Jaguars)

28. Myles Murphy, ailier/secondeur, Clemson (Bengals)

29. Bryan Bresee, plaqueur, Clemson (Saints)

30. Nolan Smith, ailier/secondeur, Georgia (Eagles)

31. Felix Anudike-Uzomah, ailier/secondeur, Kansas State (Chiefs)