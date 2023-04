Repêchage 2023: deux Américains avec le CH?

À en croire Joël Bouchard, qui revient tout juste d’un périple en Suisse où il est allé épier les meilleurs espoirs admissibles au prochain repêchage de la LNH dans le cadre du Championnat du monde U18, la cuvée 2023 n’est peut-être pas aussi solide et profonde que le laissent croire plusieurs observateurs.

«Jusqu’aux rangs sept ou huit, ça va, c'est clair. Mais après, ce n’est pas un groupe qui est très relevé», a lancé l’analyste avec assurance, jeudi soir à «JiC».

En l’absence des Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Matvei Michkov, Bouchard aurait aimé voir d’autres espoirs de 2005 tirer leur épingle du jeu, lors de la compétition. Mais ce sont plutôt trois joueurs nés en 2006 (donc admissibles au repêchage de l’an prochain) qui ont retenu son attention.

«Cole Eiserman, un Américain, a été phénoménal dans ce tournoi-là. Rappelez-vous de lui. Cole Hutson, le frère de Lane, a aussi été très bon. L’un des meilleurs arrières du tournoi. Finalement, Macklin Celebrini, un Canadien, a également très bien fait. Mais que ces gars-là aient été les plus dominants démontre le manque de profondeur de la cuvée de cette année», a enchaîné l’ancien entraîneur-chef du Rocket de Laval.

«Il m’a vraiment impressionné»

N’empêche, Joël Bouchard a quand même été séduit par un joueur qui pourrait, si les astres s’alignent, être disponible lorsque viendra le droit de parole du CH en juin prochain.

«Will Smith m’a vraiment, mais vraiment impressionné. Chez les 2005, il est celui qui m’a démontré le plus d’habiletés. C’est un joueur très dynamique et très confortable avec la rondelle. Il a beaucoup de Trevor Zegras dans le nez. Il est en mesure de mettre en place de bonnes séquences offensives même s’il est dans un espace restreint.»

Bouchard a également analysé le jeu de quelques autres espoirs qui trouveront preneur dans deux mois.

Dalibor Dvorsky: «il est très bon, mais je trouve qu’il joue tout seul, parfois. C’est sûr qu’il n'évolue pas au sein d’une grosse équipe, donc ceci explique peut-être cela. Il a un lancer de la LNH.»

Ryan Leonard: «il est un peu un Dustin Brown. Il partageait un trio avec Will Smith et Gabriel Perreault cette année au sein du Programme de développement américain.»

Gabriel Perreault: «il est supérieur à son frère Jacob. Bon coffre à outils offensifs, une vision extraordinaire. Une bonne vitesse, même si ce n’est pas sa force principale. Il va assurément être une option pour le CH avec le choix des Panthers, mais va peut-être sortir avant aussi.»

Crédit photo : Rena Laverty

Otto Stenberg: «un power-forward suédois. Bon lancer.»

Eduard Sale: «il a beaucoup de talent et patine bien, mais j’ai quand même certaines questions le concernant.»

Matthew Wood: «il m’a laissé sur mon appétit. Un style de jeu différent.»

Et les défenseurs?

C’est connu depuis déjà un bon moment : la cohorte d’espoirs appartenant à l’encan 2023 ne compte pas beaucoup de défenseurs au grand potentiel. Joël Bouchard l’a aussi remarqué.

«Seulement deux arrières m’ont interpellé et ils sont Suédois : Axel Sandin-Pellikka et Tom Willander. Dans le cas du premier, il a des habiletés de quart-arrière, mais il est petit et je me demande comment ça va se traduire dans la LNH. Le deuxième, lui, a peut-être été mon défenseur préféré. Il est très fort et joue sur 200 pieds. Je l’ai trouvé très mature dans son style de jeu. Je pense qu’il sera très bon dans le circuit Bettman.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.