NBA: Giannis Antetokounmpo dit ses quatre vérités à un journaliste

«Vois-tu cette saison comme un échec?» Cette question plutôt inoffensive d’un journaliste à Giannis Antetokounmpo à la suite de l’élimination des Bucks de Milwaukee a piqué au vif le joueur vedette, qui s’est empressé de défendre son équipe.

«Tu m’as posé la même question l’an dernier, Eric», a mentionné le Grec avec découragement en s’adressant à Eric Nehm, du site The Athletic.

«As-tu une promotion chaque année? Non, donc chaque année, ton travail est un échec? Chaque année, tu chemines vers un objectif, que ce soit d’obtenir une promotion, de pouvoir prendre soin de ta famille, d’acheter une maison ou de prendre en charge tes parents. Ce n’est pas un échec, ce sont des étapes vers le succès», a poursuivi Antetokounmpo.

«Michael Jordan a joué pendant 15 ans. Il a gagné six championnats. Les neuf autres années étaient des échecs? C’est ce que tu me dis? [...] Il n’y a pas d’échecs en sports. Il y a des bons jours et des mauvais ; parfois, tu auras du succès et parfois, non.»

Mauvaise surprise

Champions de la saison régulière, les Bucks ont été surpris au premier tour des séries de la NBA par le Heat de Miami en cinq matchs. En 2022, un an après leur premier trophée Larry-O’Brien en cinquante ans, les représentants de Milwaukee avaient plié bagage en deuxième ronde.

«Nous reviendrons l’an prochain, nous essaierons d’être meilleurs, de prendre de meilleures habitudes, de mieux jouer, a expliqué Antetokounmpo. Nous ne voulons pas connaître une séquence de 10 jours où nous jouons du mauvais basketball, et éventuellement, nous voulons gagner le championnat à nouveau. Ainsi, les 50 années de 1971 à 2021 où nous n’avons pas gagné de championnat, ce sont 50 années d’échecs? Non, c’étaient des étapes pour s’y rendre.»

Le joueur de 28 ans a raté les matchs 2 et 3 de cette série en raison de douleurs au dos. Il a néanmoins récolté 38 et 42 points pendant les deux derniers duels. Candidat une fois de plus au titre de joueur le plus utile de la NBA, il a maintenu des moyennes par rencontre de 31,1 points, 11,8 rebonds et 5,7 mentions d’aide en saison régulière.