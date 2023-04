LNH: les Devils ont le vent dans les voiles

La série entre les Devils du New Jersey et les Rangers de New York est à égalité, 2-2. Toutefois, les «Diables» reviennent à domicile après avoir triomphé deux fois au Madison Square Garden.

La cinquième partie de la série sera présentée, ce soir, à TVA Sports 2, dès 19h.

L'avantage de la patinoire ne veut absolument rien dire dans cette série alors qu'aucune des deux formations n'a triomphé à domicile. En fait, lors des quatre premiers matchs, l'équipe qui évoluait dans son amphithéâtre n'a marqué qu'un seul but.

Est-ce que ce sera différent ce soir?

Le gardien Akira Schmid devrait être devant le filet des Devils, lui qui a pris la relève de Vitek Vanecek à partir du troisième duel.