La saison 2023 de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne se réglera au Mont-Sainte-Anne

La Coupe du monde de vélo de montagne de l’Union cycliste internationale (UCI) présentée au Mont-Sainte-Anne couronnera les champions de la saison 2023, du 5 au 9 octobre.

Sous l’égide d’une nouvelle équipe, l’événement connu sous la marque Vélirium et organisé par Gestev depuis sa création il y a plus d’une trentaine d’années change de case horaire dans le calendrier, car il était auparavant tenu en août. D’ailleurs, il a été organisé au cours du huitième mois de l’année en 2022, après deux ans d’absence.

Ainsi, plus de 375 athlètes issus de 33 pays concluront leur saison dans le cadre de la compétition diffusée par Warner Bros Discovery et produite par Mouvement Production. Le prochain weekend de l’Action de grâce constituera l’occasion de déterminer les gagnants de la descente, du cross-country olympique et du circuit court.

Tel que mentionné plus tôt en avril par le site de la Ville Beaupré, l’organisation a notamment reçu une aide financière de 20 000 $ de cette municipalité et promet une programmation à la «formule gagnante». Et c’est sans compter les 250 000 $ offerts par Développement Côte-de-Beaupré, l’agence de développement économique du secteur, pour assurer la survie à long terme de la compétition.

«Une grande majorité des collaborateurs qui participeront à l’édition 2023 sont impliqués sur le terrain depuis plus de 15 ans, garantissant ainsi la qualité et le succès légendaire de l’événement», a affirmé dans un communiqué Sébastien Roy, président du conseil d’administration de la Corporation Événements d’été de Québec (CEEQ), en charge de l’organisation.

«Le rayonnement et les retombées qu’apportent la Coupe du monde sont positifs à plusieurs niveaux, autant pour la Côte-de-Beaupré et la grande région de Québec que pour nos jeunes athlètes et les amateurs de vélo de montagne de tous âges, a-t-il poursuivi en faisant référence aux 48 000 visiteurs attendus et aux retombées estimées à environ 3 millions $. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la confiance de l’UCI depuis trois décennies, afin de faire briller cette discipline sportive au Mont-Sainte-Anne. Nous remercions aussi Gestev d’avoir mis sur pied un événement de cette envergure.»

Fin de semaine chargée

Outre les épreuves de la Coupe du monde, l’événement accueillera pour la première fois une qualification UCI de Pump Track qui permettra aux vainqueurs de se qualifier pour les Championnats du monde 2023. La compétition sanctionnée aux niveaux national et international mettra en valeur une jeune discipline et un nouveau parcours y étant consacré au Mont-Sainte-Anne. De plus, le retour du concours amateur des jeunes de 2 à 12 ans (nommé autrefois le Véli-Kidz) sera de retour le 9 octobre. L’ensemble de la programmation reste cependant à dévoiler.