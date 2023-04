Joshua Roy et le Phoenix imperturbables

SHERBROOKE | Zachary L’Heureux ne veut surtout pas changer son style de jeu lorsqu’il affrontera le Phoenix de Sherbrooke en demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui s’entamera samedi à Halifax.

L’attaquant des Mooseheads pourrait être tenté de vouloir déranger le joueur étoile de la formation de l’Estrie, Joshua Roy, qui est l’auteur de 10 buts et 11 passes en huit matchs éliminatoires. Une éventualité qui n’ébranle pas l’espoir du Canadien.

«C’est sa job, mais je ne m’en fais pas avec ça. Au pire, je vais en rire, laisse tomber Roy avec un sourire en coin lorsque rencontré après un entraînement à Sherbrooke, mercredi. Je le connais un peu, Zach, et j’ai hâte de voir comment il sera avec moi. Je suis quelqu’un de calme, alors il aura beau essayer de me déranger, ça ne marchera pas!»

«Pas un facteur»

Pour l’entraîneur du Phoenix, Stéphane Julien, L’Heureux ne fait pas partie de son plan de match.

«On est une des plus grosses équipes de la ligue, alors je ne suis pas inquiet pour le jeu robuste, souligne-t-il. Une de nos forces, c’est d’utiliser l’aspect physique. Pas juste pour les mises en échec, mais pour aussi gagner du temps de position. [L’Heureux] n’est donc pas un facteur.»

Celui qui a obtenu l’aide et le soutien des Predators de Nashville à la suite de ses suspensions dans la LHJMQ a excellé face aux Wildcats de Moncton, au deuxième tour des séries, dans l’art de déranger l’adversaire et ses partisans. Mais ce n’est rien pour impressionner le capitaine du Phoenix.

«C’est un excellent joueur d’abord et avant tout et on va se concentrer là-dessus, prévient Kaylen Gauthier. Tout le reste n’est pas important pour nous. Il aura aussi comme objectif de gagner. Il va sûrement essayer de limiter les punitions.»

À l’image de Marchand et Tkachuk

L’Heureux n’a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples d’agitateurs possédant de belles habiletés. La confrontation entre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride met en vedette Brad Marchand et Matthew Tkachuk.

«Ils sont capables d’élever leur jeu quand c’est important, remarque L’Heureux. Ils sont des joueurs clés pour leur équipe. C’est ça, mon objectif, mais je veux y parvenir avec ma propre personnalité.»

L’assistant au capitaine des Mooseheads semble sur la bonne voie, mais il y a encore du travail à accomplir. Dans le premier match face aux Wildcats, il a été expulsé de la partie pour assaut. L’Heureux ne pourra se permettre aucun écart de conduite face au puissant Phoenix.