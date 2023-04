Peu de partisans et experts auraient parié que le Kraken de Seattle serait en avance après cinq matchs de sa série contre l’Avalanche du Colorado. Pourtant, la formation de la côte ouest américaine aura l’occasion prochaine d’envoyer les champions en titre dès le premier tour des séries éliminatoires de la LNH.

En remportant le cinquième duel de la série, mercredi au Colorado, le Kraken s’est donné un avantage de 3-2.

«Moi, je ne l’ai pas vu venir une seule seconde, a souligné l’ex-joueur de la LNH Antoine Roussel, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports.. On a sous-estimé complètement l’apport des sept gars qui ont déjà gagné la coupe Stanley avec Seattle.

«Pour moi, c’est la raison qui explique cela parce que dans la chambre, il n’y a pas de sentiment de panique. On n’est jamais trop haut, jamais trop bas en émotions probablement. Et c’est ça qui fait en sorte que tu as une constance et une ardeur au travail qui n’est pas égalable ou presque dans la Ligue nationale en ce moment.»

Et si le Kraken est actuellement en avance, ce n’est pas en raison d’une performance surhumaine de la part de leur gardien de but Philipp Grubauer.

«La différence entre Boston-Panthers et Kraken-Colorado, le Kraken ne se fait pas dominer et que c’est Grubauer qui vole la série, a continué l’ex-gardien de la LNH Éric Fichaud. Ce n’est pas ça. Le Kraken est vraiment dans le coup.

«[...] Tu parles d’une équipe qui joue en unité de cinq constamment. On fait les bonnes choses et on n’est pas intimidés par l’Avalanche. Les gars arrivent et frappent les joueurs. Et tu commences à voir la frustration du côté de l’Avalanche. On crie après les arbitres, il n’y a plus rien qui fonctionne, on se demande ce qui se passe.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.