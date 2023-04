Dossier Patrick Roy: Simon Gagné irrité par les questions

Simon Gagné est tanné de constamment se faire questionner à savoir s'il sera le prochain entraîneur-chef des Remparts de Québec.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi, l'ancien joueur des Flyers est revenu sur une autre mise point que son patron a été dans l'obligation de faire mercredi pour calmer les rumeurs qui envoient Serge Beausoleil avec les Remparts.

«J'ai trouvé ça un peu plate hier d'être obligé de faire des entrevues et de répondre à ça. Je pense que le plan n'a pas changé depuis le début de l'année. Même à la mi-saison, les journalistes me demandaient si j'avais pris ma décision. Je répondais que j'allais la prendre à la fin de l'année et que je respectais ce qui se passait cette année. Le focus est sur notre équipe et sur les séries.»

Gagné ajoute que sa décision ne sera prise que lorsqu'il sera certain à 100% que Roy quitte son poste à la barre des Remparts.

«Je respecte beaucoup Patrick Roy. Hier, il est allé publiquement dire que c'était mon poste si je le voulais. Je vais le respecter jusqu'à la fin. Présentement, Patrick Roy est l'entraîneur des Remparts de Québec. Tant et aussi longtemps qu'il ne va pas me serrer la main et me dire que c'est son dernier match, je n'annoncerai jamais ma nouvelle avant ça.»

