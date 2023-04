Championnat de hockey des moins de 18 ans : Le Canada face à l’équipe qui l’a humilié

Malgré une belle résilience, la Suisse n’a pas été en mesure d’inquiéter le Canada, qui est passé en demi-finale du Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans grâce à une victoire de 7 à 3, jeudi, à Bâle.

C’est la Suède qui se dressera désormais sur le chemin du Canada. Les joueurs des «Trois couronnes» avaient humilié les représentants de la feuille d’érable 8 à 0 au premier match du tour préliminaire. L’entraîneur-chef Jeff Truitt est d’avis que ses troupiers ont appris de ce cuisant revers.

À lire aussi: Ces joueurs n'en font pas assez

À lire aussi: Les Panthers sortent les griffes et survivent

«Je pense que les joueurs ont fait d’énormes progrès, et les attentes envers eux ont grandi tout autant. Ils croient en leurs moyens, ils se font confiance les uns les autres, et c’est un processus qui se poursuit depuis que l’équipe est ensemble. Nous savons que nous serons mis à l’épreuve et que l’opposition sera forte», a-t-il dit par voie de communiqué.

La Suède est facilement venue à bout de la Lettonie par la marque de 6 à 1 pour passer au tour suivant. La rencontre face au Canada aura lieu vendredi.

Les hôtes débordés

Les Suisses, les hôtes du tournoi, se sont accrochés grâce à la foule partisane, retraitant au vestiaire avec une égalité de 1 à 1 et dominant même l’unifolié au niveau des tirs au but en première période. Les consignes de Truitt ont toutefois modifié le cours des événements, puisque le Canada a ensuite fait mouche cinq fois au deuxième engagement.

Macklin Celebrini a été le meilleur des siens avec quatre points, dont deux buts. Son premier filet, en fin de premier tiers, a été inscrit à l’aide d’un véritable boulet de canon en avantage numérique.

«Il est un joueur électrisant et dynamique qui fait tout à haute vitesse. Sa lecture de jeu est bonne, il possède un excellent tir et il déborde de talent. C’est lui la dynamo sur son trio, ses coéquipiers le complètent bien, et vice-versa, donc la chimie est très bonne de ce côté», a indiqué Truitt à propos de Celebrini.

Matteo Wagner a touché deux fois la cible pour la Suisse, chaque fois aidé par Endo Meier. Devant le filet, Ewan Huet, le fils d’un certain Cristobal Huet, a été battu cinq fois en 16 lancers.

À son premier match avec le Canada, ayant été rappelé la veille en raison de la blessure de Quinton Burns, le défenseur Étienne Morin a passé 11 min 14 s sur la patinoire. Le produit des Mooseheads de Halifax est l’un des meilleurs espoirs du Québec au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Dans les autres matchs du jour, les États-Unis ont vaincu la Tchéquie 4 à 1 grâce aux réussites des excellents espoirs Will Smith et Ryan Leonard. La Slovaquie a aussi assuré sa place dans le carré d’as en battant la Finlande 3 à 2. Dalibor Dvorsky a notamment marqué pour les vainqueurs.