Entamant la dernière ligne droite de son secondaire, Victor Canuel vise haut, très haut, tant au niveau scolaire que sur le plan sportif.

Le jeune gymnaste s’est en effet inscrit au cégep en génie électronique dans le but de poursuivre des études universitaires en ingénierie, tout en continuant à exceller dans son sport.

À sa deuxième année dans l’équipe nationale junior de gymnastique artistique, Victor pense d’ailleurs déjà à la prochaine étape de sa carrière sportive : participer à des compétitions majeures qui lui permettront de s’illustrer sur la scène internationale !

D’où vient ta passion pour la gymnastique artistique ?

Je fais de la gymnastique depuis toujours. Tout comme ma sœur avant moi, j’avais 16 mois lorsque j’ai commencé à suivre des cours « bébé gym » en compagnie de mes parents. Ma mère avait choisi la gymnastique parce qu’elle voulait pratiquer une activité sportive avec nous, mais elle ne voulait pas se mouiller les cheveux à des cours de natation ! C’est à l’âge de 6 ans que j’ai commencé à faire des compétitions, puis à 10 ans je suis passé au niveau élite.

Quelles sont tes plus grandes réalisations sur le plan sportif ?

Mes premières compétitions aux niveaux national et international. La première a eu lieu en novembre 2019 à Lina, en Autriche. En mai dernier, aux Championnats canadiens, j’ai réussi à atteindre la deuxième marche du podium. C'est grâce à ce résultat que j’ai été admis dans l’équipe junior qui a représenté le Canada aux Championnats panaméricains à Rio de Janeiro, en juillet 2022. Ce fut une expérience mémorable !

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes plus grands défis à surmonter ?

Même si j’ai accès à un préparateur mental, il m’est parfois difficile de gérer et de contrôler la pression, surtout celle que je m’impose moi-même. Il y a aussi le défi des maux récurrents. Il faut adapter nos entraînements et parfois changer nos routines.

Quelles sont les aptitudes requises pour la pratique de ton sport ?

La gymnastique artistique est un sport physique très complet qui demande de la force, de l’équilibre, de la souplesse, de la coordination et du dynamisme. Ce sport nécessite aussi beaucoup de concentration, de courage ainsi qu'une grande force de caractère. Toutes ces qualités m’aident à être bien organisé, discipliné et persévérant, ce qui m’est très utile dans mes études.

Quels conseils donnerais-tu à un jeune désirant s’illustrer dans un sport de haut niveau ?

Premièrement, fais-le pour toi ! Pratique ton sport avec des entraîneurs et des coéquipiers qui ont les mêmes valeurs et la même philosophie que toi. Sois aussi certain que tu le pratiques dans un environnement sain pour toi et tes collègues athlètes. Finalement, écoute ta tête, écoute ton corps et, surtout, crois en toi !

Quels sont les athlètes qui t’inspirent le plus ?

Deux athlètes m’inspirent particulièrement en raison de leur carrière, de leur force de caractère et en raison de ce qu’ils sont en général : Max Whitlock et Kohei Uchimura, tous les deux médaillés olympiques. Il y a également ma sœur Odile, qui était elle aussi gymnaste. J’admire sa persévérance et sa discipline. Même quand elle avait envie de baisser les bras, elle trouvait la force de se relever et de continuer.

Quels sont tes objectifs scolaires et professionnels ?

Je suis présentement en cinquième secondaire à l’école De Mortagne, à Boucherville, dans un programme sport-études. Je viens de m'inscrire à la technique de génie électronique au Collège de Maisonneuve, ce qui me permettra éventuellement d’étudier en ingénierie à l’École de technologie supérieure (ÉTS Montréal). Ce domaine me passionne depuis toujours, mais il m’est difficile de faire un choix précis, car le génie mécanique et le génie du bâtiment sont deux disciplines qui m’intéressent autant l’une que l’autre. Pendant mes études postsecondaires, si la chance se présente, j’aimerais aussi aller étudier aux États-Unis pour parfaire mon anglais et m’assurer d’être parfaitement bilingue.

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

Ma vie sociale et mes études sont entièrement liées à mon sport. Étant donné que je suis dans un programme sport-études, je côtoie des étudiants-athlètes comme moi à l’école. Mes amis sont à la gym. Nous passons tout notre temps ensemble depuis plusieurs années, que ce soit durant l’année scolaire, en camp d’entraînement ou en compétition. Le sport fait partie de mon ADN et la gymnastique est ma deuxième famille !

Profil

Âge : 16 ans

Sport : Gymnastique artistique

Classification : Élite

Établissement scolaire : École secondaire De Mortagne

Moyenne scolaire : 86 %

Programme d’études : Sport-études

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Sûrement le ski acrobatique, car j’adore les sensations fortes et les acrobaties !

Ta pire gaffe en compétition ?

Oublier mon pantalon de compétition à l'hôtel ! J’ai dû porter un pantalon de la mauvaise couleur...

Quel est ton plus beau souvenir de voyage ?

Le Brésil. Je suis conscient de la chance que j’ai eue de participer à une compétition dans ce pays, qui était d’ailleurs sur ma bucket list.

Performances remarquables

2022

Gymsport Matosinhos 2022

Niveau : International

Résultat : Bronze (barre fixe)

2022

Championnats canadiens

Niveau : National

Résultat : 2e

2021

Coupe Québec

Niveau : Provincial

Résultat : 1er