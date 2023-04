Un ancien de la NFL avec les Alouettes

Le demi de coin David Rivers III, qui compte une vaste expérience dans le football professionnel, a paraphé un contrat avec les Alouettes de Montréal, mercredi.

L’athlète de 28 ans est un produit des Penguins de l’université Youngstown. Après son parcours dans la NCAA en 2017, il a été embauché à titre de joueur autonome par les Packers de Green Bay. Il a ensuite œuvré pour trois autres équipes de la NFL, soit les Jets de New York, les Buccaneers de Tampa Bay et les Dolphins de Miami.

En 2020, Rivers III a fait le saut dans la XFL. Il a porté les couleurs des Guardians de New York et des Battlehawks de St. Louis cette année-là. Le natif de la Floride a aussi joué dans ce circuit en 2022, avec les Generals du New Jersey.

Entre ses deux séjours dans la XFL, Rivers III a fait un détour par la Ligue canadienne de football (LCF). Il a en effet passé un moment sur l’équipe d’entraînement des Blue Bombers de Winnipeg.

Le nouveau venu aura la chance d’impressionner ses nouveaux patrons dès le 14 mai prochain, lorsque le camp d’entraînement des Alouettes s’ouvrira. Celui-ci se déroulera à Trois-Rivières, comme ce fut le cas en 2022.