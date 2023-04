Séries LNH: Jack Eichel ne s’ennuie pas des Sabres

Participant cette année aux séries de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la première fois de sa carrière, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Jack Eichel savoure pleinement ce moment et ne tient pas à regarder en arrière.

L’Américain a dû patienter longuement avant de vivre la frénésie des éliminatoires. Il a manqué le grand rendez-vous à ses six campagnes avec les Sabres de Buffalo, qui l’ont échangé le 4 novembre 2021. Malheureusement pour lui, les Knights ont été affectés par les blessures la saison dernière et n’ont pu se qualifier, de sorte qu’il a continué de ronger son frein.

Certes, Vegas a également eu à composer avec une infirmerie sollicitée en 2022-2023, mais les autres joueurs du club ont pris le relais efficacement. Cela inclut Eichel, auteur d’une récolte de 66 points en 67 rencontres, qui a permis aux siens de terminer au sommet de la section Pacifique.

Ainsi, il ne tient surtout pas à amorcer ses vacances de sitôt. Sans en vouloir aux Sabres, il ne regrette pas toutes ces années où il vidait son casier prématurément.

«Ce sont les instants auxquels vous rêvez quand vous êtes enfant. C’est de jouer en séries avec un enjeu sur la table», a-t-il mentionné au site NHL.com.

Aussi, Eichel se comporte comme un hockeyeur déterminé à aller loin en séries. À l’image de l’équipe au complet, il a éprouvé des ennuis dans le duel initial face aux Jets de Winnipeg, une défaite de 5 à 1. Par contre, il a repris de la vigueur par la suite, inscrivant notamment deux buts et une aide dans la troisième partie. Les Knights ont besoin d’une autre victoire pour atteindre le deuxième tour. ̧

«Vous savez, il y a évidemment plus d’émotion à chaque match et de nombreux changements de rythme. Il faut essayer de gérer ses états d’âme et de s’en tenir à son jeu, peu importe ce qui arrive, a-t-il nuancé. Il y a une sorte de simplicité à suivre et je pense qu’on est récompensé pour cela.»

Une cible

Malgré cet enthousiasme, le numéro 9 sait qu’il constitue une cible pour ses rivaux. Il possède le talent requis pour exceller et les Jets le savent bien. D’ailleurs, il a provoqué deux pénalités durant le quatrième choc de la série et autant lui que ses comparses se sont servis de l’indiscipline des adversaires à bon escient. Vegas a gagné 4 à 2 et Eichel a été omniprésent sur la patinoire.

«Ils le visent, a considéré son entraîneur-chef Bruce Cassidy. C’est le hockey des séries. Le numéro de quelques gars est entouré sur le tableau, davantage quand les éliminatoires s’amorcent. L’autre côté, ils se disent qu’il faut réduire son espace, essayer de le sortir de la série, peu importe les termes utilisés. Ils veulent lui rendre la vie difficile et lui faire mériter chaque pouce de glace.»

Le cinquième match Jets-Knights aura lieu jeudi, 22 h, sur les ondes de TVA Sports.