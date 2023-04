«Personne ne veut jouer pour ce gars-là»

Depuis l'élimination des Flames de Calgary, il ne se passe pas une journée sans que Darryl Sutter soit critiqué dans les médias.

Guillaume Latendresse en a rajouté une couche lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Il n'y a pas personne qui veut jouer pour ce gars-là. D'avoir quelqu'un qui crie après toi, qui te demande de jouer défensivement et qui ne veut pas t'utiliser à ta position, ça ne me rentre pas dans la tête.»

L'analyste estime toutefois que Sutter n'est pas le seul à blâmer pour les déboires de la formation de Calgary. Ceux qui ont décidé de le mettre en poste le sont tout autant.

«Pour moi, c'est un énorme manque de leadership de la part des propriétaires. Quand tu dois bâtir une équipe, tu dois choisir l'identité que tu veux avoir d'abord. Tu te retrouves avec un entraîneur défensif, qui a une mentalité des années 1950, et tu rentres Jonathan Huberdeau qui est l'inverse de ça. On savait que Sutter et Huberdeau ça ne marcherait pas.»

De son côté, Pascal Leclaire croit que les techniques de l'entraîneur-chef des Flames sont désuètes dans le hockey d'aujourd'hui.

«Je trouve ça inconcevable que Sutter soit encore en poste. Je ne peux pas concevoir qu'il ne pouvait pas faire performer le groupe qu'il avait plus que ça. Quand tu regardes la façon dont Sutter agit avec les joueurs, on pourrait sortir une liste de trucs qui ne passent plus en 2023.»

L'ancien gardien croit qu'il est grand temps de tourner la page à Calgary.

«Sa mentalité n'est plus adéquate pour une jeune équipe. On doit passer à autre chose. Je ne peux pas croire qu'il sera encore là bien longtemps. Je ne comprends pas l'entêtement de garder un gars comme Sutter à Calgary.»

