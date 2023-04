Objectif séries pour David Savard

La campagne 2022-2023 des Canadiens n’a peut-être pas été probante au chapitre des résultats, mais elle a comporté plusieurs points positifs, selon le vétéran David Savard. Cependant, il faudra faire bien mieux la saison prochaine.

Et pour Savard, cela passe par une participation aux séries, ou à tout le moins, être dans la course jusqu’à la fin.

«Ce n'est jamais "le fun" de rater les séries, c'était une saison où on a appris beaucoup», a expliqué le numéro 58, mercredi, en entrevue à «JiC».

«Je pense que ça augure bien pour l'an prochain, tout le monde a pris de l'expérience, et pour nous, il faudra viser la course aux séries, a-t-il souligné. Si on est proches à la date limite des transactions, on verra ce que l'organisation décidera de faire.»

Selon lui, le nombre effarant de blessures subies par les joueurs du CH en 2022-2023 a sans doute empêché le club d’être de la course aux séries dès cette saison.

«On était dans la course pour les séries jusqu'à ce que les blessures commencent, c'est comme une vague, beaucoup de gars, des gros morceaux qui ont manqué à l'appel au début décembre, a-t-il relaté. Ça nous a fait vraiment mal et après, on a glissé au classement et c'est tout le temps dur de remonter.»

Savard a néanmoins insisté de nouveau sur les bons côtés de cette saison 2022-2023.

«Je pense qu'on a donné un bon spectacle aux "fans" aussi, a-t-il observé. Tout le monde ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'on soit en séries, mais je pense qu'on a été compétitifs et on s'est battu chaque soir, donc ça a été "le fun".»

Enfin, le patineur de 32 ans a aussi lancé des fleurs à l’entraîneur de l’équipe, Martin St-Louis.

«Martin c'est quelqu'un d'assez exceptionnel comme entraîneur, je le dis depuis le début, il a tellement une bonne connaissance du hockey, c'est le fun de le côtoyer, d'avoir des conversations avec lui», a-t-il indiqué.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.