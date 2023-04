NFL : un joueur se relève d'une leucémie

Le receveur de passes des Texans de Houston John Metchie III se rapproche d’un retour au jeu, lui qui a été contraint de renoncer à la dernière saison de la NFL en raison d’une leucémie aiguë promyélocytaire.

Mercredi, l’Ontarien était sur le terrain pour prendre part à la deuxième phase du programme d’entraînement volontaire de son équipe. Il y a environ deux semaines, l’entraîneur-chef des Texans, DeMeco Ryans, avait déclaré que le jeune homme de 22 ans s’approchait d’un retour au jeu. D'après la chaîne NBC Sports, celui-ci se porte suffisamment bien pour espérer jouer de nouveau.

Metchie III a été repêché par l’organisation de Houston en deuxième ronde (44e au total) de l’encan de 2022.

L’athlète est né à Taïwan d’une mère taïwanaise et d’un père nigérien. Après un court passage au Ghana, sa famille a déménagé à Brampton, en Ontario, avant de plus tard s’établir aux États-Unis. Il a évolué pour le Crimson Tide de l’Alabama dans la NCAA. En 30 parties à ce niveau, Metchie III a attrapé 155 passes pour des gains de 2081 verges et 14 touchés.