Lightning-Maple Leafs: ce qui pourrait faire basculer la série

En 2004, Nick Suzuki avait cinq ans.

Cette année-là, les Maple Leafs remportaient une série éliminatoire. C’était il y a 19 ans. Et la formation torontoise n’a jamais été en mesure de récidiver depuis... malgré d’innombrables et grandes occasions de le faire.

Jeudi soir, à Toronto et face au Lightning, les hommes de Sheldon Keefe auront toutefois une autre opportunité de briser cette pauvre séquence qui colle toujours un peu plus à la peau de l’organisation à chaque nouvelle tentative avortée.

En avance 3-1 sur Tampa Bay, Toronto peut presque toucher la deuxième ronde du tournoi printanier. Mais malgré cette situation avantageuse, un élément pourrait, avance Jean-Charles Lajoie, venir foutre le bordel et contre-carrer les plans des Maple Leafs... une nouvelle fois.

«Tu dis ça et ça m'éclate en pleine tronche», a lancé l'animateur lorsque Renaud Lavoie lui a rappelé que la série était présentement au coeur d'une pause de deux soirs.

«Le Lightning sait tellement comment gagner que ce répit est providentiel. Tampa Bay va arriver revigoré et frais. Jon Cooper sait comment se comporter. Il a dû dire à ses gars de décrocher et de refaire leurs réserves d’énergie. Ce match no 5, c’est une page blanche et les joueurs du Lightning savent qu’ils doivent maintenant prendre ça une présence à la fois.»

