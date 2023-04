Les grandes ambitions de Béatrice Lamarche

Pratiquant le patinage de vitesse depuis l’âge de 5 ans, Béatrice Lamarche a pris la décision en 2016 de se concentrer sur la discipline qui est devenue sa passion, la longue piste.

Depuis ce temps, la jeune athlète a participé à trois Championnats du monde juniors puis deux Championnats du monde séniors, raflant au passage quelques médailles.

Après avoir réalisé ses meilleurs résultats à vie en 2021, la patineuse et étudiante en kinésiologie vise maintenant une participation aux prochains Jeux olympiques d’hiver qui auront lieu en 2026 !

Quelle a été ta plus grande réalisation au niveau sportif ?

À ce jour, ma plus grande réalisation est ma 12e place au 1000 mètres au Championnat du monde, il y a deux ans. C’était en pleine pandémie et il n’y avait aucun partisan dans les estrades. L’ambiance était pour le moins spéciale... Je suis vraiment fière d’avoir livré cette performance dans de telles conditions.

À ce jour, quelle est la plus grande épreuve que tu as eu à surmonter ?

Ma dernière saison a été la plus difficile, car ma fédération sportive a annulé la sélection olympique, ce qui fait que je n’ai pas été choisie pour l’équipe. Cette nouvelle a été très difficile à encaisser puisque j’étais à mon meilleur niveau de forme physique et mentale à vie. J’ai réussi à me remotiver grâce à la passion que j’ai pour mon sport et aussi parce que j’ai envie de me montrer ce que je suis capable de faire puisque je ne crois pas encore avoir atteint mon plein potentiel.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Pour moi, le sport est synonyme de plaisir et de bien-être. Je crois que, peu importe son niveau physique, tout le monde s’entend pour dire que bouger, ça fait du bien ! Aussi, le sport me permet de mettre ma vie sur pause, l’instant d’un entraînement ou d’une compétition. Finalement, le patinage de vitesse me permet d’être avec mes amis, d’avoir du plaisir, de voyager et d’essayer de nouvelles choses.

Quelles sont les aptitudes requises pour pratiquer le patinage de vitesse ?

Comme dans tout sport de haut niveau, il faut être capable de viser haut, mais aussi de se féliciter lorsqu’on accomplit de belles choses. Pour ma part, j’ai appris à être patiente envers moi-même. J’ai compris que, même si on travaille très fort sur quelque chose, il est normal de ne pas voir de résultats instantanés et qu’il ne faut vraiment pas lâcher même si, parfois, on peut être frustré. Aussi, j’ai appris à apprécier chacune des victoires même si elles ne paraissent pas si importantes. Je suis capable d’être fière de moi lorsque je sais que j’ai fait tout ce que je pouvais.

Comment se déroulent tes séances d’entraînement ?

En général, nous avons 7 à 9 entraînements par semaine. Nous faisons du patin 4 à 5 fois, mais aussi du vélo et de la musculation. La durée de chacune des séances varie beaucoup, mais, au total, je consacre entre 20 et 25 heures à mon sport chaque semaine, tout dépendant de la période de l’année.

Quels conseils donnerais-tu à un jeune désirant pratiquer un sport de haut niveau ?

Dans le sport de haut niveau, pour être bon, il faut rester fidèle à soi-même. Chaque personne est différente et a sa propre recette pour réussir. Le but, c’est de trouver sa formule gagnante et d’avoir confiance en cette dernière. Aussi, il faut être à l’écoute des conseils, que ce soit ceux d’un entraîneur, d’un préparateur physique ou même d’un coéquipier. Il est important de travailler en équipe et d’avoir confiance en celle-ci.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

J’étudie en kinésiologie, un domaine qui m’intéresse grandement. On y apprend à promouvoir de saines habitudes de vie dans la population en général. On veut également démontrer aux gens que l’activité physique peut constituer un remède contre énormément de problèmes de santé et c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.

Quel a été ton plus grand défi au niveau scolaire ?

Arrêter de me mettre de la pression inutile et être satisfaite si je sens que j’ai tout donné, comme dans le sport. Souvent, j’étais frustrée quand je n’obtenais pas les résultats que je voulais. Après quelques années de travail, je suis maintenant capable de le faire et ça m’enlève un poids énorme sur les épaules.

Profil

Âge : 24 ans

Sport : Patinage de vitesse sur longue piste

Classification : Excellence

Établissement scolaire : Université Laval

Moyenne scolaire : 4,0 / 4,3

Programme d’études : Kinésiologie

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

L’athlétisme.

Ta pire gaffe en compétition ?

Plus jeune, lors d’une de mes premières compétitions à l’extérieur de ma ville, j’ai réalisé à destination que j’avais oublié mon sac de patinage avec tout mon équipement...

Quelles matières scolaires préfères-tu ?

J’ai toujours beaucoup aimé les sciences et l’éducation physique.

Performances remarquables

2022

Championnats des quatre continents

Niveau : International

Résultat : 3e (1000 m et 3000 m)

2022

Coupe du monde

Niveau : International

Résultat : 14e (1500 m)

2022

Championnat canadien

Niveau : National

Résultat : 2e (1000 m)