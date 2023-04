La clé du succès de Jean-Simon Desgagnés

Bien que son parcours dans le milieu de l’athlétisme ait débuté un peu tardivement dans sa carrière sportive, Jean-Simon Desgagnés a su drôlement se rattraper en montant d’innombrables fois sur le podium, que ce soit au niveau provincial, national ou encore au niveau international.

La clé du succès selon lui ? Se dépasser constamment, se fixer des objectifs toujours plus hauts et, surtout, mettre beaucoup d’ardeur à la tâche !

Membre des clubs d’athlétisme et de cross-country du Rouge et Or de l’Université Laval, le jeune étudiant-athlète a un autre but important en tête : devenir un médecin et chercheur accompli !

Quel est ton parcours sportif ?

Ma passion pour le cross-country et l’athlétisme vient en fait du sport en lui-même. Initialement, j’étais plutôt adepte des sports d’équipe. Au secondaire, j’étais membre d’une multitude d’équipes sportives, du basketball à l’ultimate frisbee, en passant par le football. Aucune journée ne passait sans que je mette les pieds sur un quelconque terrain, sur une pente de ski ou sur une patinoire. À mon entrée au cégep, j’ai décidé de tenter ma chance dans l’athlétisme, premier sport individuel auquel je m’initiais. Aussitôt, j’ai adoré la dynamique de ce milieu. Désormais dans l’équipe canadienne, je pratique ces sports avec toujours autant de passion et un plaisir constant !

Quel est ton plus grand objectif sportif ?

Réussir à pratiquer mon sport encore longtemps au niveau élite. Cela peut sembler banal de prime abord, mais je suis d’avis qu’une carrière d’athlète d’envergure en est une marquée par sa longévité et sa constance. Il s’agit d’un objectif encore plus ambitieux quand il faut combiner un sport de haut niveau à des études universitaires. C’est en cumulant ces années de dépassement et d’expérience que l’on peut ensuite aspirer aux grandes compétitions comme les Jeux olympiques et les Championnats du monde.

Quelle a été ta plus grande réalisation en athlétisme ?

Ma qualification aux Championnats du monde d’athlétisme en 2022. Bien que ma performance ait été en dessous de mes attentes, le processus qui a mené à cette course en est un dont je suis fier. Il s’agissait en fait du couronnement d’une saison de compétition chargée où j’avais su livrer plusieurs courses notables afin d’assurer cette sélection. Au final, c’était une expérience extrêmement enrichissante de pouvoir me mesurer aux meilleurs du monde dans mon sport et je suis convaincu que celle-ci sera bénéfique lors de ma prochaine participation à ce championnat.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Le sport représente une source de libération, de bien-être, de plaisir et de joie. C’est à la fois un jeu, une passion et un mode de vie. L’entraînement est mon petit bonheur de la journée, un instant où le stress disparaît complètement et où je suis en communion avec mon corps. Bref, c’est un moment de dépassement, mais aussi de relaxation et d’enthousiasme. Le sport fait partie de moi et j’en ferai assurément toute ma vie !

Quelles sont les personnes qui t’inspirent le plus ?

Je n’ai pas tendance à avoir de sources d’inspiration particulières. J’aime construire mon propre chemin en empruntant à chacun ce qui me rejoint. Je vois donc dans chaque personne quelque chose d’admirable. Néanmoins, je considère que mes parents ont toujours été des modèles pour moi. D’abord, ils m’ont enseigné que le sport devait toujours rester un jeu, mais que ce n’était certainement pas une raison pour s’imposer des limites. Au fond, ils m’ont appris à rêver, mais à rêver à ce qui me passionne.

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

Tout d’abord, il faut se déculpabiliser et comprendre que nous n’aurons pas le même mode de vie que les gens qui nous entourent. Il faut savoir être efficace et maximiser le temps que nous avons. Aussi, l’importance d’avoir de bonnes relations sociales et des activités entre amis prend tout son sens lorsqu’on cherche à conserver cet équilibre essentiel.

Quels sont tes objectifs scolaires et professionnels ?

Tout d’abord, terminer mes études en médecine à l’Université Laval. Également, je complète actuellement une maîtrise de recherche en immunologie et transplantation rénale. Suite à cette expérience, je souhaite poursuivre ma carrière dans le domaine de la recherche médicale en parallèle avec ma pratique clinique. Enfin, j’aimerais pouvoir continuer à faire du sport longtemps tout en le combinant avec mes études et mon futur emploi.

Profil

Âge : 24 ans

Sport : Athlétisme/cross-country

Classification : Excellence

Établissement scolaire : Université Laval

Moyenne scolaire : 4,33/4,33

Programme d’études : Médecine

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Du ski acrobatique ou du vélo de montagne.

As-tu un rituel avant une compétition ?

Manger du gruau et faire une sieste.

La chanson qui te donne de l’énergie avant une compétition ?

1000° de Lomepal.

À quoi ressemble un jour de congé pour toi ?

Une journée qui se termine sur une terrasse entre amis !

Performances remarquables

2022

Track Night NYC

Niveau : International

Résultat : 1er

2022

U Sports athlétisme

Niveau : National

Résultat : 1er (1500 m)

2022

RSEQ athlétisme

Niveau : Provincial

Résultat : 1er